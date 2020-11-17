«Нас решили наказать за позицию». В «Новой Боровой» третьи сутки нет воды, уже отключили отопление – что происходит?

Источник материала: KYKY

В Новой Боровой уже трое суток отсутствует водоснабжение. Причина проблемы – это что-то невероятное – неисправность запорной арматуры. Проще говоря, кто-то открутил вентиль для подачи воды, а в «Минскводоканале» не могут найти такой же новый.

Все, что смогли сделать за три дня «власти» города, привезти в микрорайон три биотуалета. Причем раскрашенных в бело-красно-белые цвета. Когда дадут воду, в «Минскводоканале» не знают.

В школе №1, которая находится в «Новой Боровой», из-за долгого отсутствия воды отменили занятия. Без уроков остались почти две тысячи детей.

Тем временем власти города нашли время, что уничтожить мемориал памяти Романа Бондаренко в Новой Боровой. Об этом у себя в фейсбук рассказала жительница микрорайона Александра Нестерова.

«Приехали. Уничтожили мемориал Роману. Сорвали плакаты. Но начальница Жанна сказала: «Некрасиво» (на фото ниже хорошо продемонстрировано возмущение плохо выполненной работой).

Под присмотром вездесущего ОМОНа стали срывать скотч и самоклейки с велобокса. Шоб было красиво. А то ишь!

В это время неравнодушные люди подвозят нам воду (тут отдельное огромное спасибо), потому что «Минскводоканал» решил нас, видимо, наказать за слишком активную гражданскую позицию. И вот уже которые сутки они никак не могут найти этот е***ый вентиль, который кто-то украл.

Говорят, такого больше нет в наличии, ждите! Всем районом! Вот вам целых три (!) биотуалета – пользуйтесь, наслаждайтесь.

Отдельное спасибо всем, кто активно нам помогает водой, предложениями помыться, покакать. Мы выдержим.

Не знаю, на что надеялись, но флагов стало больше».

Но это не все: вслед за водой сегодня в Новой Боровой пропало и отопление.

У жителей микрорайона холодные батареи. В «А-100 Комфорт» уже сообщили, что тепло исчезло из-за аварии на котельной:

«Аварийная бригада уже работает над устранением неполадок. Чтобы избежать усугубления ситуации, настоятельно просим не сливать воду из системы отопления. Это приведет к полной остановке котельной, т.к. система имеет замкнутый контур, и при отсутствии водоснабжения ее работа не может быть восстановлена, а значит, в домах не будет отопления».

Вот, что пишет в своем телеграм-канале активист и блогер Антон Мотолько: «Новую Боровую» кошмарят тоже. Всю ночь дежурили ОМОНовцы на центральной площади.

Есть информация, что лукашенковцы поставили условие: пока не будут убраны все «заметные» БЧБ, воду включать не будут.

Особенно их беспокоит флаг в доме по улице Авиационной, 1.

Беларуский Хельсинский Комитет уже направил обращение спецдокладчику ООН по праву на воду. Согласно международным стандартам, доступ к безопасной питьевой воде и санитарным услугам является важнейшим условием жизни в достоинстве и поддержания прав человека.

Как написала знакомая: «Никогда не думали, что будем писать в ООН, потому что кто-то скрутил вентиль».