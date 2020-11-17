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Ультиматум: медики дали режиму месяц
Источник материала: Партизан
Медики объявили о массовом увольнении через месяц. Врачи, медсестры и работники медучреждений считают, что другого способа быть услышанными у них не осталось.
"Наших коллег избивают и задерживают на улицах при оказании медицинской помощи! Садят в тюрьму за оказание медицинской помощи! Штрафуют и унижают за проявление солидарности!
Насколько мы ценим свой «белый халат», чтобы это просто оставить без внимания и дальше продолжать работать, делая вид, что ничего не происходит?" — обращаются медики в телеграм-канале «Белые халаты».
Они также указывают на факты грубого нарушения законодательства со стороны администраций, которые не предоставляют достаточное количество СИЗов, заставляют нелимитировано работать, выдавать больничные листы и льготные рецепты, согласно статистике, а не нуждам пациентов, фальсифицировать данные по количеству пациентов в стационаре, пишет
Происходящее в стране и в здравоохранении заставило медиков принять решение о массовом увольнении.
"Тех, кто решил уволиться, уже много. В течение этой недели, с 16 по 22 ноября, мы общаемся с коллегами, несем заявления на увольнение. Увольняемся по Трудовому Кодексу через 30 дней. За это время у государства и администрации будет время, чтобы так или иначе разрешить этот вопрос", — предупредили врачи, медицинские сестры и работники медицинских учреждений.
Они отмечают, что их предыдущие многочисленные обращения, под одним из которых подписалось около пяти тысяч человек, не были услышаны.
"В атмосфере беспрецедентной лжи, беззакония и репрессий со стороны властей по отношению к людям мы не имеем больше моральных сил оставаться в прежнем формате призывов к здравомыслию в видеообращениях и подписях.
Мы поступаем так для народа Беларуси в надежде, что нас услышат. Услышат заводчане, учителя, машинисты метро и поездов, водители общественного транспорта.
Нет более угнетающего чувства, чем чувство бессилия и беспомощности, и все, что мы можем сделать, — это увольнение, так как бастовать мы не можем",
— заявляют медики.
Напомним, 15 ноября снова среди задержанных были медики. Это:
- заместитель директора по организации противораковой борьбы РНПЦ онкологии Александрова, кандидата медицинских наук Павел Моисеев,
- заведующий операционным блоком РНПЦ ОМР Александрова, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Андрей Полуянчик. Предположительно, он тоже в Московском РУВД.
- заведующий отделением опухолей головы и шеи РНПЦ онкологии им. Александрова, Евгений Кузьмин, кандидат наук, врач высшей квалификационной категории, обладателя звания «Врач года Республики Беларусь» 2014 года.
15 ноября в Минске была задержана редкий специалист - врач онколог-гематолог из Витебска Анна Гайдаш. Она была доставлена в Московский РУВД, откуда врача забрала скорая помощь. Поступают новости, что она в БСМП. Подробности пока неизвестны
16 ноября задержания продолжались. В частности, была задержана врач-офтальмолог, молодой специалист 10 ГКБ Спесивцева Вероника Сергеевна, врач-психиатр-нарколог Сацута Виктор с сыном, также задержан врач МРТ Антон Прудко. И это, увы, не полный список... Не говоря уже о том, что задержаниям, избиениям, арестам и штрафам с 9 августа подверглись уже сотни медиков!
16 ноября стало известно, что РНПЦ «Мать и дитя» не продлевает контракт с Андреем Витушко, кандидатом медицинских наук, мастером гуманитарных наук, врачом высшей категории с почти 20-летним стажем. Он был арестован с женой 10 августа, когда пришел в РУВД за задержанным несовершеннолетним сыном.
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Медики объявили о массовом увольнении через месяц. Врачи, медсестры и работники медучреждений считают, что другого способа быть услышанными у них не осталось.
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