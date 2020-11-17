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Правозащитники обратились в ООН: в Новой Боровой третьи сутки нет воды, пропало и отопление

17.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В минском квартале «Новая Боровая» уже третьи сутки нет воды. 16 ноября люди со всего Минска помогали водой местным жителям. Когда вода появится вновь, неизвестно.

Правозащитники обратились в ООН: в Новой Боровой третьи сутки нет воды, пропало и отопление
Как сообщает компания застройщик квартала «А100», с торца дома по адресу улица Леонардо да Винчи,2 возле входа в расчетно-справочный центр выведен шланг, где жители могут в любое время набрать воду, пишет  telegraf.by.

Однако при падении температуры воздуха ниже -3 градусов конструкция будет убрана для избежания порчи системы подачи воды в доме.

«Если шланг по какой-то причине будет срезан или сорван, просим обращаться в клиентский центр «А-100 Комфорт», расположенный в этом доме», — сообщают в «А100».

Между тем TUT.by передает, что 

из-за отсутствия воды 17 ноября в школе в Новой Боровой отменяют занятия.


По словам местных жителей, воды не было в школе и накануне. Поэтому уроки были сокращенными, а вечером классные руководители сообщили родителям и ученикам, что из-за отсутствия воды занятия завтра отменяются.


Жители минского микрорайона «Новая Боровая» об отсутсвии воды стали сообщать с утра 15 ноября - воды нет ни горячей, ни холодной. Появляется иногда не во всех домах и с малым напором. 

По неофициальной версии, кто-то повредил задвижку в одном из колодцев по магистрали подачи воды в район. 

В «Минскводоканале» на звонки жителей микрорайона и журналистов отвечают не каждый раз. Зато каждый раз, когда поднимают трубку, говорят разное.

Официальный телеграм-канал Минского горисполкома сообщил, что в «Минскводоканале» рассматривается вариант умышленного повреждения системы водоснабжения в микрорайоне «Новая Боровая».

Темв ременем, вслед за водой сегодня в некоторых домах в Новой Боровой пропало и отопление, сообщает TUT.BY

В «А-100 Комфорт» сообщили, что в связи с аварией на котельной в районе Новая Боровая временно будет отсутствовать отопление.

— Аварийная бригада уже работает над устранением неполадок. Чтобы избежать усугубления ситуации, настоятельно просим не сливать воду из системы отопления. Это приведет к полной остановке котельной, т. к. система имеет замкнутый контур, и при отсутствии водоснабжения ее работа не может быть восстановлена, а значит, в домах не будет отопления.

Местные жители считают, что проблема с водой и затянувшееся ее решение этой проблемы могут быть связаны с их активной гражданской позицией, а также с бело-красно-белой символикой, которую они вывешивают во дворах.

Белорусский Хельсинский Комитет уже направил обращение спецдокладчику ООН по праву на воду. Согласно международным стандартам доступ к безопасной питьевой воде и санитарным услугам является важнейшим условием жизни в достоинстве и поддержания прав человека. 
 
Теги: Минск
 
 
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В минском квартале «Новая Боровая» уже третьи сутки нет воды. 16 ноября люди со всего Минска помогали водой местным жителям. Когда вода появится вновь, неизвестно.
 
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