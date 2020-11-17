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Драма в нацэкономике - эксперт об отключении Беларуси от SWIFT

17.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сценарий возможного отключения Беларуси от международной системы платежей SWIFT «РИА Новости» обсудили с Виктором Достовым, председателем Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов.

Напомним, ранее такое заявление озвучила Светлана Тихановская. Экс-кандидат на президентский пост заявила, что добивается отключения страны от SWIFT, а также прекращения кредитования двух государственных финучреждений страны иностранными банками.


Чем это грозит Беларуси, если действительно произойдет?


- Надо заметить, что отключение целой страны от SWIFT является одной из самых крайних санкций и фактически означает почти полное отключение от мировой финансовой системы. Но ранее такие прецеденты уже происходили, например, в случаях с Ираном и Северной Кореей, - заметил эксперт и добавил. - Если это произойдет, то это парализует участие Беларуси в мировой торговле и возымеет драматические эффекты и последствия для экономики.


Однако, по словам Виктора Достова, вероятнее, что эти риски не будут реализованы в полной мере. Но эксперт и не исключает, что от SWIFT (как максимум) могут быть отключены отдельные белорусские банки, к которым и будут применены целевые санкции.


- А вот запрет на кредитование госбанков Беларуси иностранцами - проблема потенциально менее острая. Ведь получить валюту или займы можно будет и в России, - считает эксперт.


SWIFT - международная межбанковская система передачи информации, совершения платежей и расчетов. К структуре SWIFT подключено свыше 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.

 
 
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Сценарий возможного отключения Беларуси от международной системы платежей SWIFT «РИА Новости» обсудили с Виктором Достовым, председателем Ассоциации участников...
 
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