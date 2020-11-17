Драма в нацэкономике - эксперт об отключении Беларуси от SWIFT

Напомним, ранее такое заявление озвучила Светлана Тихановская. Экс-кандидат на президентский пост заявила, что добивается отключения страны от SWIFT, а также прекращения кредитования двух государственных финучреждений страны иностранными банками.





Чем это грозит Беларуси, если действительно произойдет?





- Надо заметить, что отключение целой страны от SWIFT является одной из самых крайних санкций и фактически означает почти полное отключение от мировой финансовой системы. Но ранее такие прецеденты уже происходили, например, в случаях с Ираном и Северной Кореей, - заметил эксперт и добавил. - Если это произойдет, то это парализует участие Беларуси в мировой торговле и возымеет драматические эффекты и последствия для экономики.





Однако, по словам Виктора Достова, вероятнее, что эти риски не будут реализованы в полной мере. Но эксперт и не исключает, что от SWIFT (как максимум) могут быть отключены отдельные белорусские банки, к которым и будут применены целевые санкции.





- А вот запрет на кредитование госбанков Беларуси иностранцами - проблема потенциально менее острая. Ведь получить валюту или займы можно будет и в России, - считает эксперт.





SWIFT - международная межбанковская система передачи информации, совершения платежей и расчетов. К структуре SWIFT подключено свыше 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.