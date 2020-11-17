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Астронавты Crew Dragon взяли с собой на борт «секретного компаньона» - малыша Йоду
Источник материала: Tut.by
Астронавты взяли дополнительного члена экипажа на корабль SpaceX Crew Dragon перед его запуском на орбиту, а именно — игрушку малыша Йоды. Об этом сообщает
Как
В SpaceX уже стало традицией приносить игрушку — своеобразный «индикатор невесомости» — на борт запускаемых космических кораблей. Например, плюшевое изображение Земли или
Пребывание Малыша Йоды на орбите Земли является частью миссии под названием Crew-1. Астронавты из Crew Dragon должна будут провести на Международной космической станции около шести месяцев, что станет самым продолжительным полетом человека в космос в истории NASA.
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Раньше эту роль исполняла плюшевая Земля и блестящий динозавр.
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