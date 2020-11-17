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Астронавты Crew Dragon взяли с собой на борт «секретного компаньона» - малыша Йоду

17.11.2020 11:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Астронавты взяли дополнительного члена экипажа на корабль SpaceX Crew Dragon перед его запуском на орбиту, а именно — игрушку малыша Йоды. Об этом сообщает Business Insider.


Скриншот: NASA TV

Как сообщалось ранее, SpaceX запустила четырех астронавтов NASA на орбиту, и команда уже находится на Международной космической станции. Но во время трансляции полета внимательные зрители смогли рассмотреть, что астронавты взяли на свой космический корабль Crew Dragon секретного компаньона: игрушку «малыш Йода» из «Мандалорца».

В SpaceX уже стало традицией приносить игрушку — своеобразный «индикатор невесомости» — на борт запускаемых космических кораблей. Например, плюшевое изображение Земли или блестящего динозавра. Теперь же именно «малыш Йода» стал сигналом начала невесомости — как только игрушка начала парить в воздухе, наблюдатели поняли, что корабль покинул гравитацию Земли.

Пребывание Малыша Йоды на орбите Земли является частью миссии под названием Crew-1. Астронавты из Crew Dragon должна будут провести на Международной космической станции около шести месяцев, что станет самым продолжительным полетом человека в космос в истории NASA.

 
 
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Раньше эту роль исполняла плюшевая Земля и блестящий динозавр.
 
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