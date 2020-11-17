Астронавты Crew Dragon взяли с собой на борт «секретного компаньона» - малыша Йоду

Источник материала: Tut.by

Астронавты взяли дополнительного члена экипажа на корабль SpaceX Crew Dragon перед его запуском на орбиту, а именно — игрушку малыша Йоды. Об этом сообщает Business Insider .



Скриншот: NASA TV

Как сообщалось ранее, SpaceX запустила четырех астронавтов NASA на орбиту, и команда уже находится на Международной космической станции. Но во время трансляции полета внимательные зрители смогли рассмотреть, что астронавты взяли на свой космический корабль Crew Dragon секретного компаньона: игрушку «малыш Йода» из «Мандалорца».

В SpaceX уже стало традицией приносить игрушку — своеобразный «индикатор невесомости» — на борт запускаемых космических кораблей. Например, плюшевое изображение Земли или блестящего динозавра . Теперь же именно «малыш Йода» стал сигналом начала невесомости — как только игрушка начала парить в воздухе, наблюдатели поняли, что корабль покинул гравитацию Земли.

Пребывание Малыша Йоды на орбите Земли является частью миссии под названием Crew-1. Астронавты из Crew Dragon должна будут провести на Международной космической станции около шести месяцев, что станет самым продолжительным полетом человека в космос в истории NASA.