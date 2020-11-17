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МИД Литвы поддерживает стремление расширить санкции против белорусской власти

17.11.2020 11:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

МИД Литвы одобряет стремление расширить санкции против представителей белорусского режима после гибели участника протестов Романа Бондаренко.

МИД Литвы поддерживает стремление расширить санкции против белорусской власти
Фото pixabay.com

«Мы поддерживаем стремление расширить список лиц, в отношении которых будут введены санкции, особенно после гибели Бондаренко и брутальных расправ над гражданами Беларуси в последние дни», — передала позицию министра Линаса Линкявичюса его пресс-секретарь Раса Якилайтене.

Министр иностранных дел Латвии Эдрагс Ринкевичс в свою очередь написал в твиттере, что страны Балтии вскоре расширят санкции в отношении белорусского режима, пишет DELFI.

 
 
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МИД Литвы одобряет стремление расширить санкции против представителей белорусского режима после гибели участника протестов Романа Бондаренко.
 
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