МИД Литвы поддерживает стремление расширить санкции против белорусской власти

МИД Литвы одобряет стремление расширить санкции против представителей белорусского режима после гибели участника протестов Романа Бондаренко.



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«Мы поддерживаем стремление расширить список лиц, в отношении которых будут введены санкции, особенно после гибели Бондаренко и брутальных расправ над гражданами Беларуси в последние дни», — передала позицию министра Линаса Линкявичюса его пресс-секретарь Раса Якилайтене.