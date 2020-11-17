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Евро и доллар падают утром во вторник

17.11.2020 11:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На открытии торгов Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 17 ноября, падают две из трех основных иностранных валют.

Евро и доллар падают утром во вторник
Фото Depositphotos

Свои сессии они начали на следующих позициях:

  • доллар — 2,554 белорусского рубля (-0,0074 пункта);
  • евро — 3,0292 белорусского рубля (-0,0056 пункта);
  • российский рубль — 3,3497 белорусского рубля за 100 российских (+0,0209 пункта).

На прошлой рабочей неделе (9-13 ноября) на БВФБ был зафиксирован рост лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Теги: Курсы валют
 
 
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На открытии торгов Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 17 ноября, падают две из трех основных иностранных валют.
 
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