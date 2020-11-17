Евро и доллар падают утром во вторник

На открытии торгов Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 17 ноября, падают две из трех основных иностранных валют.



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Свои сессии они начали на следующих позициях:

доллар — 2,554 белорусского рубля (-0,0074 пункта);

евро — 3,0292 белорусского рубля (-0,0056 пункта);

российский рубль — 3,3497 белорусского рубля за 100 российских (+0,0209 пункта).

На прошлой рабочей неделе (9-13 ноября) на БВФБ был зафиксирован рост лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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