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Евро и доллар падают утром во вторник
Источник материала: Навiны
На открытии торгов Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 17 ноября, падают две из трех основных иностранных валют.
Свои сессии они начали на следующих позициях:
На прошлой рабочей неделе (9-13 ноября) на БВФБ был
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На открытии торгов Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 17 ноября, падают две из трех основных иностранных валют.
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