Лукашенко ударил рублем по оппозиционным дипломатам

Александр Лукашенко своим указом отказал в ежемесячном денежном содержании лицам, лишенным дипломатического ранга.



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Указом №414 от 16 ноября (опубликован на Национальном правовом интернет-портале) вносятся изменения в указ «О ежемесячном денежном содержании отдельных категорий государственных служащих», который предусматривает выплату специального денежного содержания вместо пенсии для высших госчиновников. Оно может составлять от 65 до 75% от зарплаты.

Теперь в число госслужащих, которым положена выплата, не будут включаться, помимо преступивших закон или дискредитировавших себя на службе, лица, «лишенные классного чина, квалификационного класса, дипломатического ранга, персонального звания, воинского (специального) звания».

Лукашенко также сможет принять отдельное решение об отказе в выплате ежемесячного денежного содержания.

Также выплаты прекращаются в связи со смертью госслужащего.

После президентских выборов и в период массовых протестов в стране Лукашенко лишил дипломатического ранга ряд чиновников, не согласных с политикой властей. Среди них Павел Латушко, Игорь Лещеня, Василий Маркович, Владимир Астапенко, Павел Пустовой.