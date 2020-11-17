|
Вынесен приговор по делу брестчанина, который сбил флаг возле гостиницы «Молодежная». Он получил год колонии открытого типа
Источник материала: Onliner
В суде Ленинского района Бреста 16 ноября рассматривалось уголовное дело Юрия Костюка. Местного жителя обвиняют в оскорблении государственной символики по статье 370 УК РБ,
Личность мужчины вскоре установили. Администрация отеля предъявила материальные претензии за сломанное древко на сумму 58 рублей.
Прокурор потребовал наказать Костюка ограничением свободы с направлением в исправительную колонию открытого типа сроком на один год.
Сегодня был вынесен приговор. Костюк получил год колонии открытого типа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вынесен приговор по делу брестчанина, который сбил флаг возле гостиницы «Молодежная». Он получил год колонии открытого типа
В суде Ленинского района Бреста 16 ноября рассматривалось уголовное дело Юрия Костюка. Местного жителя обвиняют в оскорблении государственной символики по статье...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)