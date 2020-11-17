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Вынесен приговор по делу брестчанина, который сбил флаг возле гостиницы «Молодежная». Он получил год колонии открытого типа

17.11.2020 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В суде Ленинского района Бреста 16 ноября рассматривалось уголовное дело Юрия Костюка. Местного жителя обвиняют в оскорблении государственной символики по статье 370 УК РБ, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна». По материалам следствия, 4 сентября мужчина шел с друзьями возле гостиницы «Молодежная». Во время разговора Костюк потянул государственный флаг, который там висел. Он упал.

Личность мужчины вскоре установили. Администрация отеля предъявила материальные претензии за сломанное древко на сумму 58 рублей.

Прокурор потребовал наказать Костюка ограничением свободы с направлением в исправительную колонию открытого типа сроком на один год.

Сегодня был вынесен приговор. Костюк получил год колонии открытого типа.

 
Теги: Брест
 
 
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В суде Ленинского района Бреста 16 ноября рассматривалось уголовное дело Юрия Костюка. Местного жителя обвиняют в оскорблении государственной символики по статье...
 
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