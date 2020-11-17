«Мой проездной сгорает». Минчанка потребовала вернуть деньги за закрытые двери метро в дни протестов. Что ответил перевозчик?

Источник материала: Onliner

Закрытие станций метрополитена (а теперь и целой ветки) в те дни и часы, когда на улицах проходят массовые акции протеста, — данность Беларуси. Но мириться с неудобствами согласны не все, особенно если проездной приобретен заранее, услуга предоплачена, а воспользоваться ею нет никакой возможности. Минчанка Оксана решила компенсировать свои неудобства и за ответом, как это сделать, обратилась напрямую в метрополитен.

— Тот факт, что метро закрывают перед носом пассажиров, мне показался как минимум несправедливым: у большинства минчан, пользующихся общественным транспортом, проездные, и из-за чьей-то прихоти они сгорают. Вместо того чтобы спуститься в метро и спокойно доехать до нужной точки, люди вынуждены менять маршрут, вызывать такси и т. д. Поэтому я подумала: пусть метрополитен возвращает деньги, раз не может оказать в нужный момент предоплаченную услугу.





Еще 7 сентября, найдя на сайте организации адрес электронной почты, я написала письмо с темой «Обращение гражданина». Вот его содержание: «Добрый день. 26 августа 2020 года мною, ФИО, был приобретен проездной билет на три вида транспорта: автобус, троллейбус, метро сроком действия две недели без ограничения количества поездок (фотографии чеков прилагаются). Оплата в размере 25,08 рубля была произведена с карты номер XXXX XXXX XXXX XXXX. Однако 29 и 30 августа, а также 1 и 6 сентября я не смогла воспользоваться предоплаченной услугой из-за того, что входы и выходы на нужных мне станциях метрополитена были закрыты. Прошу возместить мне стоимость проезда в указанные дни, так как метрополитен не выполнил услугу по перевозке. Связаться со мной можно по номеру телефона <...> или по электронной почте <....>».

Однако ни две недели спустя, ни даже месяц ответа так и не последовало. Никакого. Пришлось применять тяжелую артиллерию и отправлять второе письмо уже с другим содержанием: «Здравствуйте. Почему нет ответа на мое обращение от 7 сентября? Закон об обращениях граждан вам уже не писан?» В тот же (!) день пришло обратное письмо: «Для рассмотрения электронных обращений заявителю необходимо подать обращение на официальный сайт государственного предприятия „Минский метрополитен“ (pisma@metropoliten.by) в специально обозначенную рубрику „Электронные обращения“». Я так и сделала. И вот ответ пришел, причем вполне себе нормальный, — рассказывает минчанка.





В своем ответе метрополитен отмечает, что закрытие станций «было выполнено по решению оперативно-ситуационного штаба ГУВД Мингорисполкома с целью обеспечения безопасности граждан и пассажиров метрополитена. Кроме того, в соответствии с Правилами перевозок пассажиров метрополитеном <...> перевозчик имеет право немедленно ограничивать и приостанавливать перевозки пассажиров метрополитеном при прямой угрозе безопасности перевозок».

При этом частично возместить неудобства перевозчик согласен: «Метрополитен готов возместить четыре поездки в любое удобное для вас время и на любой станции путем выдачи товарных чеков, при предъявлении каждого из которых вы сможете совершить одну поездку в метрополитене. Приносим вам свои извинения за неудобства, созданные при пользовании метрополитеном».





— Я уже сходила и забрала свои товарные чеки, предварительно позвонив по указанному в ответе номеру телефона. Никаких проблем не возникло. Думаю, те, кто считает, что их проездные сгорели несправедливо, также могут обратиться за компенсацией в метрополитен. И еще момент: если вы уже оказались в метро, которое вдруг не останавливается на нужной вам станции, также обращайтесь за товарным чеком на той станции, где вам придется выйти. Выдают без проблем, проверено на себе: 12 октября я не смогла выйти на «Академии наук», так как силовики разгоняли пенсионеров, поэтому на «Парке Челюскинцев» забрала компенсацию.



