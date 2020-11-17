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Женщина попала в серьезное ДТП и только на следующий день узнала, что у нее перелом грудины

17.11.2020 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в Гродно в воскресенье, 15 ноября. Около 14:00 на регулируемом перекрестке улиц Гродненской, Короткевича и Ольшанской столкнулись два автомобиля — Volkswagen и Peugeot. Peugeot от удара отбросило за пределы проезжей части, машина врезалась в столб.

— Установлено, что 22-летний водитель Volkswagen при выполнении поворота налево на разрешающий сигнал светофора проявил невнимательность и допустил столкновение с автомобилем Peugeot, двигавшимся прямо, в направлении улицы Гродненской, — рассказали в Госавтоинспекции.

Женщина попала в серьезное ДТП и только на следующий день узнала, что у нее перелом грудины

Сразу после аварии участники не обращались за медицинской помощью, и только на следующий день, в понедельник, водитель Peugeot (35-летняя женщина) обратилась в больницу. Там после осмотра выяснилось, что у нее перелом грудины.

По факту ДТП назначена проверка.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Гродно
 
 
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В ГАИ Гродненской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в Гродно в воскресенье, 15 ноября. Около 14:00 на регулируемом перекрестке...
 
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