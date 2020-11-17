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Дефицит Xbox Series X может сохраниться минимум до апреля

17.11.2020 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Microsoft утверждает, что на консоли ее нового поколения Xbox Series X и S сохраняется высокий спрос. Из-за этого сейчас, на старте продаж, наблюдается дефицит: консоль периодически появляется в продаже и быстро пропадает. Чтобы легко купить новую консоль с полки в магазине, вероятно, придется дождаться 2021 года.

— Я думаю, что мы продолжим наблюдать нехватку поставок по мере того, как мы приближаемся к постпраздничному кварталу,заявил финансовый директор Xbox Тим Стюарт. Речь идет о первых трех месяцах 2021 года.

Ранее, в октябре, глава Xbox Фил Спенсер говорил, что спрос на консоли на старте будет превышать предложение, за что заранее извинялся.

Тим Стюарт предполагает, что цепочка поставок заработает в полную мощь ближе к летним месяцам. И только тогда топ-менеджер ожидает, что спрос сравняется с предложением.

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Microsoft утверждает, что на консоли ее нового поколения Xbox Series X и S сохраняется высокий спрос. Из-за этого сейчас, на старте продаж, наблюдается дефицит: консоль...
 
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