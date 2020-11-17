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Дефицит Xbox Series X может сохраниться минимум до апреля
Источник материала: Onliner
Microsoft утверждает, что на консоли ее нового поколения Xbox Series X и S сохраняется высокий спрос. Из-за этого сейчас, на старте продаж, наблюдается дефицит: консоль периодически появляется в продаже и быстро пропадает. Чтобы легко купить новую консоль с полки в магазине, вероятно, придется дождаться 2021 года.
— Я думаю, что мы продолжим наблюдать нехватку поставок по мере того, как мы приближаемся к постпраздничному кварталу, —
Ранее, в октябре, глава Xbox Фил Спенсер говорил, что спрос на консоли на старте будет превышать предложение, за что заранее извинялся.
Тим Стюарт предполагает, что цепочка поставок заработает в полную мощь ближе к летним месяцам. И только тогда топ-менеджер ожидает, что спрос сравняется с предложением.
512 ГБ, разрешение игр - QHD (1440p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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Microsoft утверждает, что на консоли ее нового поколения Xbox Series X и S сохраняется высокий спрос. Из-за этого сейчас, на старте продаж, наблюдается дефицит: консоль...
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