Видеофакт: Момент извержения вулкана Стромболи запечатлели камеры

Источник материала: Sputnik Беларусь

Камеры видеонаблюдения, включая тепловизионные, запечатлели момент извержения действующего вулкана Стромболи на одноименном острове, недалеко от побережья Сицилии. Близлежащие дома покрылись пирокластическими материалами. Пострадавших или повреждений нет.

На кадрах - начало взрыва и потоки лавы, быстро стекающие по центральной и южной стороне вулкана из кратеров высотой 918 и 924 метра. Извержение началось 16 ноября в 09:17 по местному времени и продолжалось четыре минуты.

Вулкан Стромболи – один из самых активных на Земле. Он располагается на острове в Тирренском море, принадлежащем архипелагу Липарских островов, и имеет три активных кратера.

Последний раз вулкан проявлял серьезную активность более 10 лет назад. В июле прошлого года во время менее масштабного извержения на склоне Стромболи погиб 35-летний турист.