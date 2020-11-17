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Видеофакт: Момент извержения вулкана Стромболи запечатлели камеры
17.11.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Камеры видеонаблюдения, включая тепловизионные, запечатлели момент извержения действующего вулкана Стромболи на одноименном острове, недалеко от побережья Сицилии. Близлежащие дома покрылись пирокластическими материалами. Пострадавших или повреждений нет.
На кадрах - начало взрыва и потоки лавы, быстро стекающие по центральной и южной стороне вулкана из кратеров высотой 918 и 924 метра. Извержение началось 16 ноября в 09:17 по местному времени и продолжалось четыре минуты.
Вулкан Стромболи – один из самых активных на Земле. Он располагается на острове в Тирренском море, принадлежащем архипелагу Липарских островов, и имеет три активных кратера.
Последний раз вулкан проявлял серьезную активность более 10 лет назад. В июле прошлого года во время менее масштабного извержения на склоне Стромболи погиб 35-летний турист.
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