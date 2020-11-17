Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Кого хотят лишать гражданства в Беларуси ― депутат о реальных инициативах

В частности, собеседник Sputnik опроверг информацию, размещенную на одном из telegram-каналов, об инициативе лишать гражданства не только экстремистов, но и тех, кто с протестами выходит на улицы в Беларуси. Как напомнил депутат, рассмотрение поправок в закон о гражданстве происходило в парламенте раньше, чем начались протестные события. Поправки в закон о гражданстве в первом чтении были приняты Палатой представителей в начале июня.

"Как раз во время обсуждения этого вопроса (поправок в закон о гражданстве ― Sputnik) я сделал предложение облегчить саму процедуру принятия белорусского гражданства для широкого круга лиц и даже в шутку сказал, что такое впечатление создается, что получить гражданство США легче чем белорусское", ― вспоминает Думбадзе.

По словам депутата, во время обсуждения в Овальном зале представители МВД подтвердили необходимость "более мягкой формы в вопросе принятия гражданства теми или иными лицами".

"Для многих стран это хороший пример, как у нас долго подходят к этому вопросу, это тот случай, когда можно сказать, что и мышь не проскользнет, действительно о каждом человеке все фильтруется" ,― поясняет Думбадзе.

Напомним, корректировки закона "О гражданстве Республики Беларусь" внесены в Палату представителей и готовятся к рассмотрению во втором чтении на осенней сессии. В поправках к закону будет предусмотрена возможность лишения белорусов гражданства за участие в террористической деятельности и причинение вреда интересам страны.

"Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси. В новом законопроекте также исключаются случаи, когда прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление", ― сообщила журналистам член постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Мария Василевич.

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