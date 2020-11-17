ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кого хотят лишать гражданства в Беларуси ― депутат о реальных инициативах

17.11.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Кого хотят лишать гражданства в Беларуси ― депутат о реальных инициативах

В частности, собеседник Sputnik опроверг информацию, размещенную на одном из telegram-каналов, об инициативе лишать гражданства не только экстремистов, но и тех, кто с протестами выходит на улицы в Беларуси. Как напомнил депутат, рассмотрение поправок в закон о гражданстве происходило в парламенте раньше, чем начались протестные события. Поправки в закон о гражданстве в первом чтении были приняты Палатой представителей в начале июня.

© Sputnik / Виктор Толочко
Экстремистов и террористов в Беларуси будут лишать гражданства - Василевич
"Как раз во время обсуждения этого вопроса (поправок в закон о гражданстве ― Sputnik) я сделал предложение облегчить саму процедуру принятия белорусского гражданства для широкого круга лиц и даже в шутку сказал, что такое впечатление создается, что получить гражданство США легче чем белорусское", ― вспоминает Думбадзе.

По словам депутата, во время обсуждения в Овальном зале представители МВД подтвердили необходимость "более мягкой формы в вопросе принятия гражданства теми или иными лицами".

"Для многих стран это хороший пример, как у нас долго подходят к  этому вопросу, это тот случай, когда можно сказать, что и мышь не проскользнет, действительно о каждом человеке все фильтруется" ,― поясняет Думбадзе. 

© Sputnik
Иванов: предлагаю запретить госчиновникам иметь иностранное гражданство

Напомним, корректировки закона "О гражданстве Республики Беларусь" внесены в Палату представителей и готовятся к рассмотрению во втором чтении на осенней сессии. В поправках к закону будет предусмотрена возможность лишения белорусов гражданства за участие в террористической деятельности и причинение вреда интересам страны.

"Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси. В новом законопроекте также исключаются случаи, когда прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление", ― сообщила журналистам  член постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Мария Василевич.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутат Палаты представителей Тенгиз Думбадзе опроверг фейковую информацию о якобы лишении гражданства участников протестов, а также рассказал, какие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дефицит Xbox Series X может сохраниться минимум до апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика