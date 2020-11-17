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Лукашенко лишает госпенсии бывших нелояльных чиновников
17.11.2020 11:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Лукашенко подписал указ, согласно которому некоторые экс-чиновники будут лишены ежемесячного денежного содержания.
Лукашенко внес нововведения в указ «О ежемесячном денежном содержании отдельных категорий государственных служащих». Он предусматривал специальное денежное содержание вместо пенсии. Оно составляло 65-75% от зарплаты.
Так, содержания не получат те, кто был лишен классного чина, квалификационного класса, дипломатического ранга, персонального звания или воинского звания (либо милицейского звания).
Отказано в выплате ежемесячного денежного содержания также будет тем, в отношении кого Лукашенко примет решение об этом.
Напомним, что указом Лукашенко были лишены ранга посла Латушко, Лещеня, Маркович, Астапенко, Пустовой.
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Лукашенко подписал указ, согласно которому некоторые экс-чиновники будут лишены ежемесячного денежного содержания.
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