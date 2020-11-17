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Топ-7 потребительских кредитов ноября

17.11.2020 12:01 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Первым критерием стала цена кредита, т.е. годовая процентная ставка. В список не вошли целевые кредиты, а также кредиты доступные только определенным категориям клиентов и продукты с особыми ограничениями.

Ради наглядности добавим в каждый кредит расчет для суммы в 1 500 руб. на 1 год.

«Простой Кредит» от Банка Решение

Общие условия:

  • возможная сумма – от 500 руб. до 10 тыс. руб.;
  • максимальный срок выплаты – до 4 лет;
  • ставка – от 13,35%;
  • заявка рассматривается за 1 час;
  • есть возможность подать заявку через интернет.

Требования к получателям кредита:

  • гражданство или вид на жительство в Беларуси;
  • непрерывный текущий стаж работы в Беларуси — не меньше 3 месяцев (кроме пенсионеров).

Обязательные документы для оформления:

  • паспорт гражданина или вид на жительство в Беларуси;
  • при сумме кредита свыше 5 тыс. руб. справка о доходах за последние 3 месяца — для работающих граждан;
  • для пенсионеров – справка о пенсии за прошлый месяц.

Расчет для кредита в 1,5 тыс. руб. на 1 год:

  • эффективная ставка 14,756%;
  • полная цена кредита 110,67 руб.;
  • полная сумма к выплате 1 610,67 руб.;
  • погашение равными платежами в 134,22 руб.

«Ваши деньги» от Статус Банка

Общие условия:

  • возможная сумма – от 100 руб. до 5 тыс. руб.;
  • максимальный срок возврата всей суммы – до 1 года;
  • ставка – от 23%;
  • заявка рассматривается за 1 час;
  • есть возможность подать заявку через интернет.

Требования к получателям кредита:

  • гражданство или вид на жительство в Беларуси;
  • возраст от 21 до 67 лет на дату обращения в банк;
  • стаж на последнем месте не менее 3 месяца (кроме пенсионеров)
  • минимальный доход 300 руб.

Обязательные документы для оформления кредита:

  • паспорт или вид на жительство
  • справка о доходах при кредитовании суммы свыше 2 000 руб.

Расчет для кредита в 1,5 тыс. руб. на 1 год:

  • эффективная ставка 25,783%;
  • полная цена кредита 193,37 руб.;
  • полная сумма к выплате 1 693,37 руб.;
  • погашение равными платежами в 141,11 руб.

«Личный выбор» от Белинвестбанка

Общие условия:

  • максимальная сумма – до 5 000 руб.;
  • максимальный срок погашения – до 5 лет;
  • ставка – от 24,9%;
  • заявка рассматривается за 1сутки;
  • есть возможность подать заявку через интернет.

Фото: Myfin.by

Обязательные документы для оформления кредита:

  • паспорт заявителя;
  • анкета (при оформлении без справки о доходах);
  • справка о доходах не менее чем за 3 последних месяца (кроме клиентов, получающих зарплату на карточку Белинвестбанка);
  • согласие заемщика на предоставление кредитного отчета;
  • согласие на передачу третьим лицам сведений о клиенте и договоре;
  • согласие на раскрытие сведений о страховых взносах;
  • другие документы по требованию банка.

Расчет для кредита в 1,5 тыс. руб. на 1 год:

  • эффективная ставка 27,99%;
  • полная цена кредита 209,92 руб.;
  • полная сумма к выплате 1 709,92 руб.;
  • погашение равными платежами в 142,49 руб.

«На личное» от Банка Дабрабыт

Общие условия:

  • возможная сумма – от 100 руб. до 20 тыс. руб.;
  • максимальный срок погашения – до 5 лет;
  • ставка – от 24,99%;
  • заявка рассматривается за 1 час;
  • есть возможность подать заявку через интернет.

Требования к получателям кредита:

  • возраст от 18 лет, и не более 68 лет (на дату полного погашения);
  • постоянная регистрация в РБ;
  • стаж не менее 3х месяцев на последнем месте.

Обязательные документы для оформления кредита:

  • паспорт гражданина или вид на жительство в РБ;
  • справка о доходах для получения больше 10 тыс. руб.;

Расчет для кредита в 1,5 тыс. руб. на 1 год:

  • эффективная ставка 27,073%;
  • полная цена кредита 203,4 руб.;
  • полная сумма к выплате 1 703,4 руб.;
  • погашение уменьшающимися платежами: от 156,24 руб., до 127,60 руб.

«Просто деньги» от Альфа-Банка

Общие условия:

  • максимальная сумма – до 15 тыс. руб.;
  • максимальный срок выплат – до 5 лет;
  • ставка – от 27,9%;
  • заявка рассматривается за 1 час;
  • есть возможность подать заявку через интернет.

Фото: Myfin.by

Требования к получателям кредита:

  • гражданство или вид на жительство в Беларуси;
  • возраст: от 21 года (на дату обращения) до 64 лет (на дату погашения);
  • официальный доход:от 480 руб. (для Минска) или от 380 руб. (для жителей других регионов Беларуси) в течение последних 3 месяцев;
  • трудовой стаж от 3 месяцев.

Обязательные документы для оформления кредита:

  • паспорт или вид на жительство;
  • справка о доходах для ссуды от 10 тыс. руб.

Расчет для кредита в 1,5 тыс. руб. на 1 год:

  • эффективная ставка 31,497%;
  • полная цена кредита 236,23 руб.;
  • полная сумма к выплате 1 736,23 руб.;
  • погашение равными платежами в 144,69 руб.

«Без границ в online!» от БПС-Сбербанка

Общие условия:

  • максимальная сумма – до 30 тыс. руб.;
  • максимальный срок погашения – до 7 лет;
  • ставка – от 29,9%;
  • заявка рассматривается за 1 час;
  • есть возможность подать заявку через интернет.

Фото: Myfin.by

Обязательные документы для оформления кредита:

  • заявление-анкета;
  • паспорт или вид на жительство в РБ с пропиской;
  • для мужчин призывного возраста – военный билет или документ об отсрочке;
  • согласие на предоставление кредитного отчета НБ РБ;
  • согласие на предоставление данных из баз МВД и Нацбанка;
  • документы о доходах;
  • согласие на получение данных из ФСЗН.

Расчет для кредита в 1,5 тыс. руб. на 1 год:

  • Эффективная ставка 33,851%;
  • Полная цена кредита 253,88 руб.;
  • Полная сумма к выплате 1 753,88 руб.;
  • Погашение равными платежами в 146,16 руб.

«Кредит наличными Лоукост» от Paritetbank

Общие условия:

  • максимальная сумма – до 15 тыс. руб.;
  • максимальный срок – до 7 лет;
  • ставка – от 32%;
  • заявка рассматривается за 1 час;
  • есть возможность подать заявку через интернет.

Требования к получателям кредита:

  • регистрация на территории Беларуси;
  • для иностранцев – вид на жительство в РБ;
  • постоянная работа или иной постоянный источник дохода на территории Беларуси;
  • стаж на последнем месте не менее трех месяцев;
  • ежемесячный чистый доход не меньше 500 белорусских рублей;
  • возраст на момент обращения – не моложе 21 года, на момент полного погашения – не старше 65 лет.

Обязательные документы для оформления кредита:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • для мужчин призывного возраста – военный билет или документ об отсрочке;
  • при получении более 10 тыс. руб. – справка с работы о доходах за 3 последних месяца.

Расчет для кредита в 1,5 тыс. руб. на 1 год:

  • эффективная ставка 36,336%;
  • полная цена кредита 272,52 руб.;
  • полная сумма к выплате 1 772,52 руб.;
  • погашение равными платежами в 147,71 руб.

Что в итоге?

Обзор кредитных продуктов вышел довольно предсказуемым. Ясно видны общие тенденции: банки не рискуют надолго давать большие суммы, цена краткосрочных ссуд возросла так, чтобы компенсировать возможное падение рубля в ближайшей перспективе. Тем, кто ищет новый кредит лучше рассчитывать на ставку в 25-35%, и быть готовым к отказу или уменьшению суммы и срока погашения.

Взять потребительский кредит дешевле всего в ноябре в Банке Решениепод 13,35% годовых.

Тем временем рынок потребительского кредитования все-таки не остановился, выдаются новые ссуды, продолжают работать оформленные раньше овердрафты и карты рассрочки.

Текст: Игорь Смирнов
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Теги: Минск
 
 
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За последние 3 месяца рынок потребительского кредитования поменялся сильней, чем за 3 года до этого. Но изменилось только предложение, причин для уменьшения спроса...
 
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