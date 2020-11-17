Топ-7 потребительских кредитов ноября

Первым критерием стала цена кредита, т.е. годовая процентная ставка. В список не вошли целевые кредиты, а также кредиты доступные только определенным категориям клиентов и продукты с особыми ограничениями.
Ради наглядности добавим в каждый кредит расчет для суммы в 1 500 руб. на 1 год.
постоянная работа или иной постоянный источник дохода на территории Беларуси;
стаж на последнем месте не менее трех месяцев;
ежемесячный чистый доход не меньше 500 белорусских рублей;
возраст на момент обращения – не моложе 21 года, на момент полного погашения – не старше 65 лет.
Обязательные документы для оформления кредита:
документ, удостоверяющий личность;
для мужчин призывного возраста – военный билет или документ об отсрочке;
при получении более 10 тыс. руб. – справка с работы о доходах за 3 последних месяца.
Расчет для кредита в 1,5 тыс. руб. на 1 год:
эффективная ставка 36,336%;
полная цена кредита 272,52 руб.;
полная сумма к выплате 1 772,52 руб.;
погашение равными платежами в 147,71 руб.
Что в итоге?
Обзор кредитных продуктов вышел довольно предсказуемым. Ясно видны общие тенденции: банки не рискуют надолго давать большие суммы, цена краткосрочных ссуд возросла так, чтобы компенсировать возможное падение рубля в ближайшей перспективе. Тем, кто ищет новый кредит лучше рассчитывать на ставку в 25-35%, и быть готовым к отказу или уменьшению суммы и срока погашения.
Взять потребительский кредит дешевле всего в ноябре в Банке Решение – под 13,35% годовых.
Тем временем рынок потребительского кредитования все-таки не остановился, выдаются новые ссуды, продолжают работать оформленные раньше овердрафты и карты рассрочки.
Текст: Игорь Смирнов
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