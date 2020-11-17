Топ-7 потребительских кредитов ноября

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Первым критерием стала цена кредита, т.е. годовая процентная ставка. В список не вошли целевые кредиты, а также кредиты доступные только определенным категориям клиентов и продукты с особыми ограничениями.



Ради наглядности добавим в каждый кредит расчет для суммы в 1 500 руб. на 1 год.

«Простой Кредит» от Банка Решение

Общие условия:

возможная сумма – от 500 руб. до 10 тыс. руб.;

максимальный срок выплаты – до 4 лет;

ставка – от 13,35%;

заявка рассматривается за 1 час;

есть возможность подать заявку через интернет.

Требования к получателям кредита:

гражданство или вид на жительство в Беларуси;

непрерывный текущий стаж работы в Беларуси — не меньше 3 месяцев (кроме пенсионеров).

Обязательные документы для оформления:

паспорт гражданина или вид на жительство в Беларуси;

при сумме кредита свыше 5 тыс. руб. справка о доходах за последние 3 месяца — для работающих граждан;

для пенсионеров – справка о пенсии за прошлый месяц.

Расчет для кредита в 1,5 тыс. руб. на 1 год:

эффективная ставка 14,756%;

полная цена кредита 110,67 руб.;

полная сумма к выплате 1 610,67 руб.;

погашение равными платежами в 134,22 руб.

«Ваши деньги» от Статус Банка



Общие условия:

возможная сумма – от 100 руб. до 5 тыс. руб.;

максимальный срок возврата всей суммы – до 1 года;

ставка – от 23%;

заявка рассматривается за 1 час;

есть возможность подать заявку через интернет.

Требования к получателям кредита:

гражданство или вид на жительство в Беларуси;

возраст от 21 до 67 лет на дату обращения в банк;

стаж на последнем месте не менее 3 месяца (кроме пенсионеров)

минимальный доход 300 руб.

Обязательные документы для оформления кредита:

паспорт или вид на жительство

справка о доходах при кредитовании суммы свыше 2 000 руб.

Расчет для кредита в 1,5 тыс. руб. на 1 год:

эффективная ставка 25,783%;

полная цена кредита 193,37 руб.;

полная сумма к выплате 1 693,37 руб.;

погашение равными платежами в 141,11 руб.

Общие условия:

максимальная сумма – до 5 000 руб.;

максимальный срок погашения – до 5 лет;

ставка – от 24,9%;

заявка рассматривается за 1сутки;

есть возможность подать заявку через интернет.



Фото: Myfin.by

Обязательные документы для оформления кредита:

паспорт заявителя;

анкета (при оформлении без справки о доходах);

справка о доходах не менее чем за 3 последних месяца (кроме клиентов, получающих зарплату на карточку Белинвестбанка);

согласие заемщика на предоставление кредитного отчета;

согласие на передачу третьим лицам сведений о клиенте и договоре;

согласие на раскрытие сведений о страховых взносах;

другие документы по требованию банка.

Расчет для кредита в 1,5 тыс. руб. на 1 год:

эффективная ставка 27,99%;

полная цена кредита 209,92 руб.;

полная сумма к выплате 1 709,92 руб.;

погашение равными платежами в 142,49 руб.

«На личное» от Банка Дабрабыт



Общие условия:

возможная сумма – от 100 руб. до 20 тыс. руб.;

максимальный срок погашения – до 5 лет;

ставка – от 24,99%;

заявка рассматривается за 1 час;

есть возможность подать заявку через интернет.

Требования к получателям кредита:

возраст от 18 лет, и не более 68 лет (на дату полного погашения);

постоянная регистрация в РБ;

стаж не менее 3х месяцев на последнем месте.

Обязательные документы для оформления кредита:

паспорт гражданина или вид на жительство в РБ;

справка о доходах для получения больше 10 тыс. руб.;

Расчет для кредита в 1,5 тыс. руб. на 1 год:

эффективная ставка 27,073%;

полная цена кредита 203,4 руб.;

полная сумма к выплате 1 703,4 руб.;

погашение уменьшающимися платежами: от 156,24 руб., до 127,60 руб.

Общие условия:

максимальная сумма – до 15 тыс. руб.;

максимальный срок выплат – до 5 лет;

ставка – от 27,9%;

заявка рассматривается за 1 час;

есть возможность подать заявку через интернет.



Фото: Myfin.by

Требования к получателям кредита:

гражданство или вид на жительство в Беларуси;

возраст: от 21 года (на дату обращения) до 64 лет (на дату погашения);

официальный доход:от 480 руб. (для Минска) или от 380 руб. (для жителей других регионов Беларуси) в течение последних 3 месяцев;

трудовой стаж от 3 месяцев.

Обязательные документы для оформления кредита:

паспорт или вид на жительство;

справка о доходах для ссуды от 10 тыс. руб.

Расчет для кредита в 1,5 тыс. руб. на 1 год:

эффективная ставка 31,497%;

полная цена кредита 236,23 руб.;

полная сумма к выплате 1 736,23 руб.;

погашение равными платежами в 144,69 руб.

Общие условия:

максимальная сумма – до 30 тыс. руб.;

максимальный срок погашения – до 7 лет;

ставка – от 29,9%;

заявка рассматривается за 1 час;

есть возможность подать заявку через интернет.



Фото: Myfin.by

Обязательные документы для оформления кредита:

заявление-анкета;

паспорт или вид на жительство в РБ с пропиской;

для мужчин призывного возраста – военный билет или документ об отсрочке;

согласие на предоставление кредитного отчета НБ РБ;

согласие на предоставление данных из баз МВД и Нацбанка;

документы о доходах;

согласие на получение данных из ФСЗН.

Расчет для кредита в 1,5 тыс. руб. на 1 год:

Эффективная ставка 33,851%;

Полная цена кредита 253,88 руб.;

Полная сумма к выплате 1 753,88 руб.;

Погашение равными платежами в 146,16 руб.

Общие условия:

максимальная сумма – до 15 тыс. руб.;

максимальный срок – до 7 лет;

ставка – от 32%;

заявка рассматривается за 1 час;

есть возможность подать заявку через интернет.

Требования к получателям кредита:

регистрация на территории Беларуси;

для иностранцев – вид на жительство в РБ;

постоянная работа или иной постоянный источник дохода на территории Беларуси;

стаж на последнем месте не менее трех месяцев;

ежемесячный чистый доход не меньше 500 белорусских рублей;

возраст на момент обращения – не моложе 21 года, на момент полного погашения – не старше 65 лет.

Обязательные документы для оформления кредита:

документ, удостоверяющий личность;

для мужчин призывного возраста – военный билет или документ об отсрочке;

при получении более 10 тыс. руб. – справка с работы о доходах за 3 последних месяца.

Расчет для кредита в 1,5 тыс. руб. на 1 год:

эффективная ставка 36,336%;

полная цена кредита 272,52 руб.;

полная сумма к выплате 1 772,52 руб.;

погашение равными платежами в 147,71 руб.

Что в итоге?

Обзор кредитных продуктов вышел довольно предсказуемым. Ясно видны общие тенденции: банки не рискуют надолго давать большие суммы, цена краткосрочных ссуд возросла так, чтобы компенсировать возможное падение рубля в ближайшей перспективе. Тем, кто ищет новый кредит лучше рассчитывать на ставку в 25-35%, и быть готовым к отказу или уменьшению суммы и срока погашения.

Взять потребительский кредит дешевле всего в ноябре в Банке Решение – под 13,35% годовых.

Тем временем рынок потребительского кредитования все-таки не остановился, выдаются новые ссуды, продолжают работать оформленные раньше овердрафты и карты рассрочки.