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Генпрокуратура РБ перечислила «преступления» админов «HEXTA»
Источник материала: АФН
Генпрокуратура Беларуси подтвердила запрос в адрес Минюста Польши о заключении под стражу и выдаче граждан Беларуси Путило Степана Александровича и Протасевича Романа Дмитриевича для привлечения к уголовной ответственности.
В сообщении указывается, что уголовное дело в отношении администраторов телеграм-каналов “HEXTA” расследуется управлением Следственного комитета по Минску.
Генпрокуратура также перечислила преступления, совершенными этими двумя юношами из Варшавы:
организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций, а также обучение и иная подготовка лиц для участия в таких действиях;
организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучение и иная подготовка лиц для участия в таких массовых беспорядках;
умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.
Ранее, Генпрокуратура Беларуси признала экстремистскими логотип Nexta и публикуемые в интернете и соцсетях материалы с этим лого.
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Генпрокуратура Беларуси подтвердила запрос в адрес Минюста Польши о заключении под стражу и выдаче граждан Беларуси Путило Степана Александровича и Протасевича...
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