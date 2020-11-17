МАРТ РБ подкрутил цены на плодоовощную продукцию

Источник материала: АФН

Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь своим постановлением №69 от 3 ноября 2020 года подкрутило порядок формирования отпускных цен производителями плодоовощной продукции.

Документом, устанавливается пороговое значение предельного максимального норматива рентабельности, используемого для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей, на плодоовощную продукцию (открытого и защищенного грунта) в размере не более 10 процентов в случае, если установленные в данной части постановлением № 65 ограничения составили менее 10 процентов.

«Данная мера направлена на обеспечение равных подходов при формировании отпускных цен производителей плодоовощной продукции (открытого и защищенного грунта) с производителями других социально значимых товаров», - говорится в комментарии ведомства.

Согласно постановлению №65 к социально значимым товарам относятся свежий картофель продовольственный, свежая свекла столовая, свежая морковь столовая, свежая капуста белокочанная, свежий лук репчатый, свежие огурцы, свежие помидоры (за исключением свежих картофеля, свеклы столовой, моркови столовой, откалиброванных, мытых, расфасованных в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора), а также свежие яблоки.