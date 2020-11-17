Лукашенко опять вернулся к теме внешней агрессии

Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня снова пугал беларусов возможной войной на территории Беларуси, которую могут начать внешние агрессоры. Однако, все эксперты, говорящие о ситуации в Беларуси, упоминают лишь одну войну – гражданскую, начало которой с особым усердием своими действиями провоцирует именно власть.

"… самое важное для нас сейчас - это обстановка вокруг Беларуси. После окончания избирательной кампании наша страна, сама того не желая, превратилась в арену противостояния чужих интересов. Выступая по всей стране, я предупреждал актив, что мы можем превратиться в театр военных действий, начнется не наша война. И там, в этой войне, наших интересов не будет. Пока идет противостояние. И наша страна сегодня практически стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны», - вещал сегодня пенсионер на совещании по вопросам внешней политики.

Пока, по словам Лукашенко, текущее положение белорусской внешнеполитической избушки на курьих ножках сохраняется уже 4-й месяц подряд.

«При беспрецедентном внешнем давлении Беларуси оказана широкая поддержка нашими традиционными союзниками. Наиболее ощутимую помощь и поддержку в это непростое время мы получили от России, Китая и других государств. Тем самым еще раз убедились, что друзья познаются в беде", - сказал Лукашенко.

"Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения - прямо скажу: с теми, кто нас уважает, кто считается с нами, нашими интересами - искренности и порядочности. Печально, что некоторые наши так называемые партнеры вдруг оказались не готовы к работе в таких условиях", - указал он на ближайших соседей: Литву и Польшу.

"К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого", - предупредил он.

Однако, чувствуется, что избушка уже застоялась на одном месте, лапки онемели. Ей пора вновь крутиться и скакать вдоль внешнеполитической дуги синеокой. Нужны деньги, а, следовательно, новые экспортные рынки. Тем более, что экономические санкции уже на подлете.

"Мы должны разговаривать со всеми, кто хочет с нами разговаривать и нас уважает. Залогом нашей экономической безопасности является сохранение традиционных и освоение новых рынков. Нам необходимо четко понимать, нуждаются ли в корректировке подходы по диверсификации экспорта, с которыми мы уже определились", - поставил задачу Лукашенко.