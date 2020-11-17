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"Нас бьют из-за того, что его не выбрали" 71-летний пенсионер рассказал, почему ходит на протесты

17.11.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В редакцию Intex-press обратился Владимир Станиславович. Мужчине 71 год, и он регулярно гуляет по городу по воскресеньям. Пенсионер рассказал, что заставило его выйти на акции протеста и как красный галстук довел его до суда.



– Я не ходил на протесты, которые начались в Барановичах сразу после выборов. Мне, как деду, «не доходило», что и как происходит в стране. Я не видел всей жестокости. Но, посмотрев в интернете видео и истории людей о том, как издевались над ними, я начал выходить. И буду это делать, пока будут силы. У меня вскипела душа! Ну как так?!

Сравнивать первые протесты с нынешними нельзя: людей меньше. Сейчас по воскресеньям выходят самые отчаянные. Выходят тихо, по пару человек, без плакатов и флагов. Сложно представить, как что-то изменится, если из 180 тысяч выходит 18 человек. Но все равно это говорит о том, что запугиванием всех не остановишь.

Я хожу на протесты не из-за того, что плохо живу. Я проработал всю жизнь, доволен пенсией. Я выхожу потому, что считаю: свой народ нельзя постоянно обманывать. Этот обман длится уже 26 лет. А еще из-за насилия. Куда столько? За что?!

Меня уже, как и многих, задерживали. Доставили в Барановичский ГОВД 18 октября, когда проходил воскресный марш. Задержали потому, что я шел в красном галстуке. В милиции вместе со мной сидело человек десять. Ничего не скажу, условия были неплохие, все проходило культурно. Милиционеры даже улыбались мне глазами. В тот момент я подумал, что, видимо, не все еще потеряно. Меня отпустили спустя три часа.

А потом – 27 октября – был суд, на который я пришел в своем красном галстуке. Судья Кмита спросил, почему я в красном галстуке. Я ответил: «Потому что для меня это какой-никакой торжественный момент – мой первый суд за всю жизнь. Да и президент на инаугурации был в похожем галстуке». В итоге мне дали штраф. Не за галстук, конечно, а за то, что ходил по городу. Дожили, уже и походить нельзя.

Я считаю, что из-за одного человека 9 миллионов страдать не должны. А нас бьют из-за того, что его не выбрали. И это грустно.
 
 
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В редакцию Intex-press обратился Владимир Станиславович. Мужчине 71 год, и он регулярно гуляет по городу по воскресеньям. Пенсионер рассказал, что заставило его выйти на...
 
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