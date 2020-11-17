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Какие курсы доллара и евро установили обменники 17 ноября

17.11.2020 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Курс доллара во вторник на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжает падать. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар падает — на 0,26% (до 2,5548 рубля), евро снизился на 0,2% (до 3,0288 рубля), а российский рубль укрепился на 0,65% — до 3,3506 рубля. Данные по состоянию на 11.43.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,6 рубля (Беларусбанк, Цептер Банк), а ниже всего — 2,557 рубля (Абсолютбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют. При этом на протяжении торгов банки могут несколько раз менять курсы.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Альфа-Банке, Абсолютбанке, Paritetbank, Франсабанке, РРБ-Банке, БСБ Банке — 2,553 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банк БелВЭБ, Цептер Банк — 3,08 рубля, а ниже всего — в Банке Дабрабыт (3,032 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Технобанке — 3,03 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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