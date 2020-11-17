«Минскводоканал» сообщил, когда наконец дадут воду в Новую Боровую

Источник материала: Tut.by

«Минскводоканал» рассказал, что водоснабжение жилого района «Новая Боровая» будет восстановлено в полном объеме после получения положительных результатов лабораторной проверки качества воды. Об этом сообщили агентству « Минск-Новости » в пресс-службе Мингорисполкома.

Сейчас «Минскводоканал» выполнил восстановительные работы на сетях водоснабжения и в соответствии с регламентами приступил к профилактическим мероприятиям перед запуском системы водоснабжения Новой Боровой в работу.

Напомним, с воскресенья в Новой Боровой нет воды. Дело в том, что кто-то, вероятно, повредил задвижку в одном из колодцев по магистрали подачи воды в район. Местные жители считают, что проблема с подачей воды и затянувшееся решение этой проблемы могут быть связаны с их активной гражданской позицией, а также с бело-красно-белой символикой, которую они вывешивают во дворах. А сегодня в Новой Боровой пропало и отопление.