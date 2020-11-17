«Раньше не осознавала, что пенсия так мала». Поговорили с 30-летними, которые копят на старость

Источник материала: Tut.by

Средняя начисленная пенсия в сентябре, по данным Белстата, составила 458 рублей. Большой эту сумму назвать нельзя, но эксперты сходятся во мнении, что при действующей пенсионной системе в будущем пенсии ждет сокращение, поскольку работающих людей будет становиться меньше, а пенсионеров — больше. Есть и момент «уравниловки»: у тех, кто получал высокую зарплату, пенсии все равно будут ненамного больше среднего. Поэтому вариант не столкнуться с резким падением уровня жизни на пенсии — это копить на нее самостоятельно. Власти подводят белорусов к тому, что тем, кто отработал всю жизнь и уплачивал взносы в ФСЗН, не стоит рассчитывать в старости только на государство, но обещанные стимулы для добровольного пенсионного накопления пока так и не ввели.

FINANCE.TUT.BY при поддержке «ПриорЛайф» поговорил с белорусами, которые начали копить на пенсию, о том, почему и как они это делают, а также спросил у эксперта, может ли накопительная пенсия стать обязательной для всех и почему всем стоит копить на пенсию самим.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Пока накопительная пенсия не стала обязательным элементом пенсионной системы в Беларуси, но белорусы могут откладывать на дополнительную пенсию сами. Сегодня на рынке добровольного страхования дополнительной пенсии работают всего две компании. Одна государственная — «Стравита». Это дочернее предприятие страховой компании «Белгосстрах». Вторая — частная компания «ПриорЛайф» — «дочка» Приорбанка.

«Такая пенсия получается более справедливой, чем та, которую платит государство»



Фото: личный архив

Алексею Жиличу из Минска 30 лет, он работает системным администратором в IT-компании. Страхование дополнительной пенсии он оформил в прошлом году.

— Эта мысль пришла мне в голову в начале 2019-го, зимой. Я увидел рекламу пенсионного страхования и задумался об этом, начал изучать, что это из себя представляет и какие варианты есть, — вспоминает Алексей. — Выяснил, что есть люди, которые уже воспользовались этой программой: те, кто заключил подобные соглашения еще в 90-х, а сейчас у них наступил пенсионный возраст и, соответственно, срок прекращения договора. В конце концов я понял, что могу делать небольшие взносы, которые окупятся в будущем. Это такая дополнительная подушка безопасности.

Алексей рассказывает, что система гибкая: можно самому выбрать размер взносов и их периодичность — например, раз в месяц, квартал или год.

— В моем случае удобно оставлять взнос ежемесячно. Он составляет порядка 40 долларов, — продолжает собеседник. — Это стандартный платеж, который можно провести, например, через ЕРИП. У меня вообще настроена автооплата: каждый месяц в определенное число эта сумма списывается на пенсионный счет без моего участия.

По договору страхования накопленную сумму по достижении пенсионного возраста можно забрать либо всю сразу, либо получать равными частями ежемесячно в течение пяти лет.

— Я выбрал второй вариант, в нем итоговая сумма получается выше, — отмечает Алексей.

На решение начать копить на пенсию до 30 лет его близкие и друзья отреагировали по-разному.

— Жена меня поддержала, но сама пока еще не оформила пенсионную страховку. Знаю, что некоторые из моих коллег тоже пользуются такими инструментами. Но, например, один мой друг более настороженно отнесся к такой инициативе. Его беспокоит, что люди откладывали деньги еще при СССР, а они сгорели, — объясняет Алексей. — Конечно, у меня такой момент страха тоже присутствовал. Но, во-первых, я увидел, что некоторые люди уже получили свои взносы, а во-вторых, к частной инициативе у меня лично больше доверия. Опять-таки сумма пока не настолько большая, чтобы стоило переживать. В целом, на мой взгляд, такая пенсия получается более справедливой, чем та, которую платит государство.

«Не хочется вешать на своих детей содержание престарелых родителей»

Фото из личного архива

31-летняя юрисконсульт Екатерина Тукина откладывает деньги на дополнительную пенсию в «ПриорЛайф» уже около четырех лет. Сейчас она в отпуске по уходу за ребенком и ожидает рождения второго. По словам Екатерины, о пенсионном страховании она задумалась в тот момент, когда на пенсию вышла ее мама и «столкнулась лицом к лицу с тем количеством денег, которое получают наши пенсионеры».

— Раньше, когда пенсию получали бабушки-дедушки, я не осознавала, что она настолько мала, — признается Екатерина. — С учетом того, что моя мама работала на должности с хорошим заработком, пенсия у нее оказалась очень скромной. Я не хотела повторения этой ситуации для себя и решила подстраховаться сама, коль скоро наше государство в этом плане не особо страхует пенсионеров. Можно сказать, мы с братом друг друга мотивировали. Он тоже заключил договор и делает отчисления.

Екатерина говорит, что оформлять именно пенсионную страховку в целом не обязательно, можно и просто откладывать каждый месяц определенную сумму.

— Но мне проще, когда, во-первых, есть специальный счет, с которого сложно снять деньги, а во-вторых, конкретная четкая цель. Это увеличивает мотивацию и вероятность того, что деньги действительно дождутся того момента, когда я выйду на пенсию, — рассуждает Екатерина. — Мой коллега на работе смеялся, говорил, лучше бы ты открыла вклад или просто счет и отчисляла туда ежемесячно эти деньги. Но вклады у нас не особо выгодные, проценты по валюте невысокие.

Ежемесячный взнос у Екатерины составляет 50 долларов, договор заключен до 2044 года — того, в котором она достигнет пенсионного возраста. Страховая сумма, по условиям договора, составит почти 38,5 тысячи долларов.

— Этот взнос я оплачиваю через интернет-банкинг. Сумма посильная даже из тех денег, которые я имею в отпуске по уходу за ребенком. Не нужно делать какие-то большие отчисления, достаточно и такого. 50 долларов — это сумма, которую, как мне кажется, многие могут позволить себе откладывать, — считает Екатерина. — К тому же в договоре есть пункт о том, что в случае серьезных непредвиденных ситуаций деньги можно забрать досрочно.

В целом, по мнению собеседницы, откладывать на дополнительную пенсию имеет смысл всем, потому что «сложно, когда у тебя был определенный уровень дохода, резко скатиться только до покупки предметов первой необходимости».

— Поэтому приходится самому думать о том, как обеспечить свою старость. А на детей как-то не хочется вешать содержание престарелых родителей, — добавляет Екатерина.

«Стоит сделать эту систему добровольно-принудительной». Что чиновники говорили о накопительной пенсии

Белорусские чиновники не раз заводили речь о том, что нужно стимулировать жителей страны самим откладывать на дополнительную пенсию, а то и сделать накопительный элемент обязательным для всех. В 2018 году замминистра финансов Юрий Селиверстов (сейчас он занимает пост министра) отмечал , что целесообразно было бы снизить нагрузку по взносам в Фонд соцзащиты для предприятий и «создать инструменты, стимулирующие граждан самостоятельно осуществлять накопления в фонде». Вместе с тем чиновник отмечал, что люди не спешат самостоятельно откладывать на будущую пенсию, потому что «череда девальваций подорвала доверие к финансовым инструментам».

— На государственном уровне требуется плавно вовлекать людей в то, чтобы они не только рассчитывали на помощь государства в пожилом возрасте, а разумно накапливали средства. Возможно, даже стоит сделать эту систему добровольно-принудительной, — говорил Юрий Селиверстов.

О накопительной пенсии высказывалась и министр труда Ирина Костевич.

— Бесспорно, мы должны развивать ту систему добровольного пенсионного страхования, что у нас есть, как среди работодателей, так и среди граждан страны. Это дополнительный доход. Граждане нашей страны должны понимать, что когда мы с вами в активной трудовой деятельности, когда мы в трудоспособном возрасте, то должны максимально зарабатывать, чтобы хватало на жизнь и можно было отложить на старость, — комментировала эту тему глава ведомства в начале 2019 года.

А в июле 2020-го Ирина Костевич отмечала , что «стоит задача по расширению практики участия работодателей и работников в программах добровольного страхования дополнительной пенсии».

— Этот новый механизм в совокупности с действующей солидарной системой позволит обеспечить достойный уровень пенсионного обеспечения человека в старости, что соответствует международной практике, — считает министр труда.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Тем не менее чиновники пока в основном говорят все-таки о добровольной накопительной пенсии, а не об обязательной для всех. Замминистра труда Валерий Ковальков объяснял , что введение в пенсионную систему обязательной накопительной части упирается в финансовые аспекты.

— Если вводить обязательное накопление, мы должны будем задуматься о введении дополнительного тарифа. Сегодня Фонд социальной защиты для обеспечения текущих выплат уже вынужден привлекать средства республиканского бюджета. Эти 29% сегодня не покрывают расходы на выплату пенсий, поэтому на накопления их отдать нельзя. Кто-то должен будет эти деньги компенсировать, а это опять республиканский бюджет. Работодатели будут крайне против увеличения дополнительного страхового тарифа, они и так негативно воспринимают эти 28%. Работники к этому пока не готовы.

«Пенсионная система не сможет обеспечивать пенсии в долгосрочной перспективе». Эксперт — о накопительной пенсии

Пенсионная система, существующая в Беларуси еще с советских времен, называется солидарной. Это означает, что взносы работающих людей идут на выплату пенсий тем, кто уже сейчас является пенсионером. То есть те отчисления в Фонд соцзащиты, которые делают наниматели и работники, не копятся на каком-то специальном счете для конкретного человека, а распределяются тем, кто уже вышел на заслуженный отдых. Получается, что при солидарной пенсионной системе те, кому сейчас 30−40 лет, после выхода на пенсию будут получать ее из тех взносов, которые будут делать работающие в тот момент люди.

— Когда вводили солидарную пенсионную систему, количество трудоспособного населения на одного пенсионера было больше. Поэтому всем вышедшим на пенсию получалось обеспечить достойный уровень пенсий за счет работающих, — объясняет научный сотрудник исследовательского центра BEROC Мария Акулова. — Но сейчас ситуация обратная: работающих людей становится меньше, пенсионеров — больше. Несмотря на все потуги государства повысить рождаемость, этого тоже не происходит, потому что люди просто не хотят рожать много детей. Это боль не только Беларуси, так происходит в большинстве стран мира. Поэтому вопрос дефицита бюджета ФСЗН, из которого выплачиваются пенсии, с каждым годом встает все острее. В текущих условиях пенсионная система не сможет обеспечивать пенсии в долгосрочной перспективе, поэтому в идеале ввод накопительной части очень желателен.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Если говорить о появлении обязательной накопительной пенсии, то это, считает Мария Акулова, «не очень реалистично в ближайшей перспективе».

— Во-первых, это долгосрочный проект. На него потребуются даже не месяцы работы, а годы. Во-вторых, должна быть определенная макроэкономическая стабильность. В последние годы она была достигнута благодаря Нацбанку, однако в текущих условиях доверие государству со стороны населения опять снизилось, так что не стоит ожидать роста этого доверия в ближайшее время, особенно если кризисная ситуация в политике и экономике не будет разрешена. И в-третьих, на такую реформу пенсионной системы нужны деньги. Фонд соцзащиты уже сейчас находится в дефиците, поэтому сейчас делить его и формировать за счет него еще и накопительную часть будет сложно. Сейчас у нас нет ресурсов на то, чтобы обеспечить эту обязательную накопительную часть и защитить людей, которым сейчас 40−45 лет, от попадания в ситуацию, когда при выходе на пенсию в накопительной части у них не будет достаточно средств, чтобы нормально себя обеспечивать.

По словам эксперта, решить вопрос с нехваткой средств для введения обязательного накопительного элемента в пенсионную систему можно было бы за счет внешних заимствований.

— Но здесь встает вопрос инвестиционного климата. Сейчас инвестиционная активность в мире в принципе снижается по причине ковида, а у нас есть еще и дополнительный, политический, фактор, который тоже не стимулирует инвесторов приходить сюда, — комментирует Мария Акулова. — В некоторых странах приватизация была способом пополнения накопительной части пенсии. Возможно, государство могло бы продать в частные руки какие-то предприятия, средние и особенно малые — например условные парикмахерские. А за счет средств, которые государство получит за их продажу, формировать пенсионный фонд. Важно, чтобы эти деньги не проедались, не уходили на другие нужды, их назначение должно быть целевым. Наверное, это могло бы стать определенным решением проблемы, но наш текущий тренд в том, что госсектора должно быть больше, поэтому вопрос приватизации вряд ли будет стоять в ближайшее время.

Несмотря на то, что появления обязательной накопительной пенсии для всех в ближайшем будущем ждать не приходится, белорусы могут копить на дополнительную пенсию самостоятельно. Мария Акулова согласна с тем, что об этом стоит задуматься всем 30−40-летним белорусам.

— К сожалению, у людей пока нет навыка долгосрочного планирования. Наверное, это отголосок того, что на протяжении всей жизни у нас создавался некий образ того, что государство о тебе позаботится. Но на самом деле государство уже не может в той мере, в какой оно защищало раньше, защитить человека сегодня, — говорит Мария Акулова. — На мой взгляд, в первую очередь нужно повышать уровень финансовой грамотности населения. Если посмотреть на результаты опросов, окажется, что большая часть людей вообще не думают о пенсии, пока не достигнут 50-летнего возраста. Поэтому необходимо больше говорить о том, что человек сам должен откладывать себе на пенсию, или, например, о ситуации, если он вдруг останется без работы. Но, опять же, говорить о важности накоплений возможно тогда, когда они есть. У нас, к сожалению, судя по различным опросам, ситуация такова, что более половины населения не может себе этого позволить из-за низкого уровня дохода.

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