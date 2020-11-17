Появился чат, где жители Минска предлагают помощь Новой Боровой, оставшейся без воды и отопления

Источник материала: Tut.by

В Telegram появился чат под названием «Новая Боровая — Помощь» . В нем минчане предлагают помощь жителям, оставшимся без воды и отопления.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, с воскресенья в Новой Боровой нет воды . Дело в том, что кто-то, вероятно, повредил задвижку в одном из колодцев по магистрали подачи воды в район. Местные жители считают, что проблема с подачей воды и затянувшееся решение этой проблемы могут быть связаны с их активной гражданской позицией, а также с бело-красно-белой символикой, которую они вывешивают во дворах.

Более того, сегодня в Новой Боровой пропало и отопление. Правозащитная организация «Белорусский Хельсинкский комитет» (БХК) уже обратилась в ООН, назвав эту ситуацию «новым словом в репрессиях».

Пока же неравнодушные минчане предлагают привезти жителям Новой Боровой обогреватели, организовать стирку, пустить в душ или на ночевку на несколько дней, пока обстановка не нормализуется. В чате уже около восьми тысяч участников, и количество продолжает стремительно увеличиваться.

Вот несколько примеров предложений помощи из чата (орфография и пунктуация сохранены).

«Каменная горка, весь день дома! Поможем всем: помыться, стирка, ночлег, покушать!».

«Пушкина: душ, стиралка, сушка, глажка».

«Обогреватель, привезу, воду чистую питьевую в 5 л бутлях».

«Копище. Есть обогреватель. Спальные места. Если кто-то с ребеночком — у нас все условия».

«Каскад хочет вам помочь».

«Крыжовка (Молодеченское направл., рядом с Робинсон Клаб), очень хорошая, чистейшая вода в неограниченном количестве. Приезжайте, набирайте. До конца блокады хватит всем. Также чайкофе/душ/и просто большое желание помочь».

«Герасименко (Ангарская) помыться, постирать, погреться, набрать воды, еда.

Целый день дома. Переночевать, к сожалению, негде, но если кому-то нужно, могу приютить на время небольшую собаку».

«Если нужно помыться вам с детьми или постирать что-то — рада помочь! Живу через дорогу от НБ в Уручье около поликлиники. Ну и воды дам сколько нужно!».

«Золотая горка, постирать одежду, помыться, приходите, корги для обнимашек».

«Приму на проживание в доме недалеко от Минска, отдельная комната, санузел, можно с домашними животными».

Помимо предложений о помощи люди еще и восхищаются стойкостью духа белорусов. «Вот смотрю я на вас и слезы на глаза наворачиваются», — пишет один из участников. «Какие же белорусы сильные, божечки», — говорит другая.

Нашлось место и шуткам вроде «Ищу одинокую айтишницу с квартирой в собственности в Новой Боровой для создания семьи».

Отметим, что по словам представителей «Минскводоканала» водоснабжение жилого района «Новая Боровая» будет восстановлено в полном объеме после получения положительных результатов лабораторной проверки качества воды.