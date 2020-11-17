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Появился чат, где жители Минска предлагают помощь Новой Боровой, оставшейся без воды и отопления
Источник материала: Tut.by
В Telegram появился чат под названием
Напомним, с воскресенья в Новой Боровой
Более того, сегодня в Новой Боровой
Пока же неравнодушные минчане предлагают привезти жителям Новой Боровой обогреватели, организовать стирку, пустить в душ или на ночевку на несколько дней, пока обстановка не нормализуется. В чате уже около восьми тысяч участников, и количество продолжает стремительно увеличиваться.
Вот несколько примеров предложений помощи из
«Каменная горка, весь день дома! Поможем всем: помыться, стирка, ночлег, покушать!».
«Пушкина: душ, стиралка, сушка, глажка».
«Обогреватель, привезу, воду чистую питьевую в 5 л бутлях».
«Копище. Есть обогреватель. Спальные места. Если кто-то с ребеночком — у нас все условия».
«Каскад хочет вам помочь».
«Крыжовка (Молодеченское направл., рядом с Робинсон Клаб), очень хорошая, чистейшая вода в неограниченном количестве. Приезжайте, набирайте. До конца блокады хватит всем. Также чайкофе/душ/и просто большое желание помочь».
«Герасименко (Ангарская) помыться, постирать, погреться, набрать воды, еда.
«Если нужно помыться вам с детьми или постирать что-то — рада помочь! Живу через дорогу от НБ в Уручье около поликлиники. Ну и воды дам сколько нужно!».
«Золотая горка, постирать одежду, помыться, приходите, корги для обнимашек».
«Приму на проживание в доме недалеко от Минска, отдельная комната, санузел, можно с домашними животными».
Помимо предложений о помощи люди еще и восхищаются стойкостью духа белорусов. «Вот смотрю я на вас и слезы на глаза наворачиваются», — пишет один из участников. «Какие же белорусы сильные, божечки», — говорит другая.
Нашлось место и шуткам вроде «Ищу одинокую айтишницу с квартирой в собственности в Новой Боровой для создания семьи».
Отметим, что по словам представителей «Минскводоканала» водоснабжение жилого района «Новая Боровая»
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Напомним, что в микрорайоне нет ни воды, ни отопления.
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