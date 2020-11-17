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Беларусь упала на три пункта по скорости мобильного интернета в Глобальном индексе Speedtest
Источник материала: Tut.by
Согласно
Напомним, что, согласно данным за август 2020 года, наша страна
Скорость фиксированного интернета в августе была 70,84 Мбит/с, в октябре — 67,37 Мбит/с. Таким образом, с 50-го места мы опустились на 57-е.
На первом месте по скорости мобильного интернета сейчас находится Южная Корея, фиксированного — Сингапур.
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Компания Ookla регулярно публикует рейтинг Speedtest Global Index по данным сервиса Speedtest.net.
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