Беларусь упала на три пункта по скорости мобильного интернета в Глобальном индексе Speedtest

Источник материала: Tut.by

Согласно Глобальному индексу сервиса Speedtest (Speedtest Global Index) с августа по скорости мобильного интернета Беларусь упала на три пункта (с 122-го до 125-го места) и сейчас в среднем составляет 14,64 Мб/с.



Скриншот сайта speedtest.net

Ирландская компания Ookla известна в первую очередь как создатель Speedtest — это веб-сервис, который предоставляет бесплатный анализ показателей производительности доступа в интернет, таких как скорость передачи данных и задержка соединения. Компания регулярно публикует рейтинг Speedtest Global Index по данным сервиса Speedtest.net.

Напомним, что, согласно данным за август 2020 года, наша страна занимала 122-е место из 140 по скорости мобильного интернета (средняя скорость соединения составляла 15,91 Мбит/с). Сейчас, по результатам октября 2020 года, мы находимся на 125-м месте со скоростью 14,64 Мб/с.

Скорость фиксированного интернета в августе была 70,84 Мбит/с, в октябре — 67,37 Мбит/с. Таким образом, с 50-го места мы опустились на 57-е.

На первом месте по скорости мобильного интернета сейчас находится Южная Корея, фиксированного — Сингапур.