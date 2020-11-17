Проктолог объясняет, чем опасен «ленивый кишечник»

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Синдром «ленивого кишечника», или атония толстой кишки — заболевание, характеризующееся ослаблением мышц кишечной стенки, приводящим к замедлению продвижения содержимого по кишечнику. Следствие атонии — хронический запор (менее трех дефекаций в неделю). Врач-проктолог Сергей Новиков объясняет, почему кишечник начинает «лениться» и чем это может быть опасно.



Сергей НовиковВрач- проктолог высшей категории медицинского центра «Блоссом Клиник» Врач-высшей категории медицинского центра «Блоссом Клиник»

— Признаки «ленивого кишечника» — это регулярные запоры, плотный, твердый, сухой кал, а также боли в животе, его вздутие, общая слабость, быстрая утомляемость, неприятный запах изо рта, сухость кожи, ломкость волос и ногтей.

В результате длительного нахождения в кишечнике содержимого, которое подвергается гниению и брожению, вырабатывается большое количество газов и токсинов, возникает воспаление слизистой оболочки кишки, нарушается всасывание питательных веществ, развивается хроническая интоксикация, гиповитаминозы, анемия.

Почему кишечник становится «ленивым»?

— Причины развития этого синдрома очень разнообразны. Стрессы, малоподвижный образ жизни (гиподинамия), курение, алкоголь, длительный или неконтролируемый прием некоторых лекарственных препаратов (обезболивающие, спазмолитики, антидепрессанты, противоэпилептические, антациды) введут к снижению интенсивности кровоснабжения и иннервации желудочно-кишечного тракта, что делает мышцы стенки кишечника неспособными нормально перемешивать и продвигать содержимое. Также причинами могут являться некоторые заболевания, например, спаечная болезнь брюшной полости, опухоли ЖКТ, воспалительные заболевания кишечника, геморрой, гипотиреоз, болезнь Паркинсона, неврозы, а также массивная глистная инвазия (гельминты вырабатывают вещества, подавляющие сократительную активность кишечника).



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Беременность часто сопровождается нарушением эвакуаторной функции кишечника за счет механического сдавления кишечных петель увеличенной в размерах маткой и повышенной выработкой гормона прогестерона, который расслабляет мышцы внутренних органов. Замедление опорожнения кишечника наблюдается у лиц пожилого возраста из-за снижения общего тонуса организма, в том числе и мышц кишечника, а также атеросклеротического поражения сосудов, кровоснабжающих стенки кишечника.

Но основной причиной развития атонии толстой кишки является неправильное питание, когда человек потребляет большое количество высококалорийных углеводов и недостаточно клетчатки. Клетчатка, пищевые волокна, грубая пища умеренно раздражают стенки кишечника, вызывая сокращение мышц. Если же большая часть употребляемых продуктов питания обработанная, рафинированная (и с большим количеством жира и углеводов) — перистальтика снижается, что со временем приводит к развитию атонии и хронических запоров, а также других заболеваний ЖКТ.

Какие продукты могут повлиять на работу кишечника?

— Задерживают опорожнение кишечника продукты, содержащие танин: сушеная черника, кофе, черный чай, какао. А также пища в протертом виде, вязкой консистенции, например, слизистые супы, протертые каши (особенно манная и рисовая).



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А вот способствуют опорожнению кишечника черный хлеб, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, хлеб, содержащий значительное количество отрубей, гречневая, ячневая, овсяная крупы, мясо с большим количеством соединительной ткани, копчености. Помогут работе кишечника соленья, маринады, сельдь, безалкогольные напитки (минеральные воды, соки), квас, сметана, сливки, кисели, мед, кисломолочные продукты (простокваша, кефир). Обязательным является употребление жидкости — до 2 литров в сутки.

Когда самостоятельно с этой проблемой не справиться?

— Если проблемы опорожнения кишечника возникают каждую неделю, необходимо оперативно обратиться к специалистам. Чтобы избежать развития синдрома «ленивого кишечника», требуется соблюдать диету, употреблять достаточное количество воды, питаться 4−5 раз в день небольшими порциями. Адекватная физическая активность, утренняя зарядка, прогулки, занятия физической культурой, водные процедуры являются важными факторами профилактики атонии.