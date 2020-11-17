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Глава ПА ОБСЕ сделал жесткое заявление по Беларуси

17.11.2020 12:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели «глубоко обеспокоен» эскалацией насилия в Беларуси в последние дни, а также сообщениями о нескольких смертях среди протестующих. Об этом говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой ПА ОБСЕ.

Глава ПА ОБСЕ сделал жесткое заявление по Беларуси

Отмечается, что в минувшее воскресенье милиция применила светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ против участников акций памяти Романа Бондаренко, было задержано более 1.200 человек.

«К сожалению, несмотря на хорошо задокументированные случаи нарушения прав человека в отношении мирных демонстрантов, ни одно уголовное дело не было возбуждено, — сказал Церетели. — Власти должны расследовать злоупотребления и принять меры для того, чтобы нарушители прав человека были привлечены к ответственности».

При этом, подчеркнул он, несмотря на исключительно мирный характер акций протеста, которые продолжаются в Беларуси уже более 100 дней, белорусские власти продолжают судебное преследование демонстрантов, возбуждено более 900 уголовных дел, а адвокаты, правозащитники и журналисты подвергаются давлению и запугиванию.

«После выборов в августе тысячи протестующих были произвольно задержаны и подверглись не только несоразмерным штрафам, но и насилию со стороны полиции, — сказал Церетели. — Я призываю Минск соблюдать международные обязательства в области прав человека и основных свобод».

Церетели также раскритиковал действия властей по уничтожению мемориала на «площади Перемен» — во дворе на улице Червякова в Минске, где 11 ноября был избит Роман Бондаренко, вышедший защищать национальную символику от неизвестных в масках. Глава ПА ОБСЕ выразил соболезнования родным и близким погибшего Бондаренко.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели «глубоко обеспокоен» эскалацией насилия в Беларуси в последние дни, а также сообщениями о нескольких...
 
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