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В микрорайоне Новая Боровая кроме воды отсутствует еще и отопление

17.11.2020 12:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В столичном микрорайоне Новая Боровая кроме воды отсутствует еще и отопление. Об этом БелаПАН сообщили в клиентском центре компании «А-100 комфорт».

В микрорайоне Новая Боровая кроме воды отсутствует еще и отопление
Фото pixabay.com

«У нас произошел сбой на котельной, поэтому возможны перебои в подаче отопления. Аварийная бригада работает над этим вопросом и пытается устранить неисправность в кротчайшие сроки. К вечеру отопление в домах появится», — заверила оператор центра.

«Чтобы избежать усугубления ситуации, настоятельно просим не сливать воду из системы отопления. Это приведет к полной остановке котельной, т.к. система имеет замкнутый контур, и при отсутствии водоснабжения ее работа не может быть восстановлена, а значит, в домах не будет отопления», — предупредили в компании.

На вопрос о водоснабжении оператор отметила: «Воды пока нет. Нами было обнаружено повреждение задвижки на водопроводе. Всю информацию передали в «Минскводоканал», так как они уполномочены решать данную проблему. Они решают сложившуюся ситуацию».

Как говорилось в комментарии КУП «Минскводоканал» 16 ноября, рассматривается вариант умышленного повреждения системы водоснабжения в Новой Боровой. «С целью максимально быстрого выявления причин аварии, предприятием проведено обследование сетей. Выявлены неисправности запорной арматуры, в том числе рассматривается вариант умышленного повреждения», — отмечалось в комментарии.

По информации предприятия, продолжается обследование, проводится мониторинг качества воды. «Принимаются все необходимые меры для восстановления водоснабжения в максимально сжатые сроки», — отмечал «Минскводоканал».

Для жителей микрорайона организован подвоз питьевой воды.

Вода в Новой Боровой пропала утром 15 ноября. К вечеру она появилась, а затем снова пропала. Ряд телеграм-каналов опубликовали фотографии привезенных в микрорайон биотуалетов, которые выкрашены в бело-красной гамме.

 
 
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В столичном микрорайоне Новая Боровая кроме воды отсутствует еще и отопление. Об этом БелаПАН сообщили в клиентском центре компании «А-100 комфорт».
 
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