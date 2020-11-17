|
СК расследует уголовное дело в отношении Путило и Протасевича. Им может грозить до 12 лет тюрьмы (обновлено)
Источник материала: Onliner
Вчера в Министерстве иностранных дел Беларуси состоялась встреча с Временным поверенным в делах Польши Мартином Войцеховским. МИД
Польской стороне передана нота с копией запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности граждан Путило С. А. и Протасевича Р. Д. Эти запросы Генпрокуратура Беларуси направила в Минюст и Генпрокуратуру Польши.
Сообщается, что белорусская сторона выражает озабоченность «продолжающейся преступной деятельностью С. Путило и Р. Протасевича через созданные ими экстремистские Telegram-каналы „Нехта“ и „Нехта Live“».
Польскую сторону призвали выдать их в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности.
Дополнено
17 ноября стало известно, что уголовное дело в отношении Путило и Протасевича расследуется управлением Следственного комитета по городу Минску.
Им инкриминированы преступления, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 342, ч. 1 и ч. 3 ст. 293, ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
В отношении Степана Путило и Романа Протасевича в рамках белорусского уголовного дела применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в розыск.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СК расследует уголовное дело в отношении Путило и Протасевича. Им может грозить до 12 лет тюрьмы (обновлено)
Вчера в Министерстве иностранных дел Беларуси состоялась встреча с Временным поверенным в делах Польши Мартином Войцеховским. МИД сообщает, что обсуждались, в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)