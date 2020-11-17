СК расследует уголовное дело в отношении Путило и Протасевича. Им может грозить до 12 лет тюрьмы (обновлено)

Источник материала: Onliner

Вчера в Министерстве иностранных дел Беларуси состоялась встреча с Временным поверенным в делах Польши Мартином Войцеховским. МИД сообщает , что обсуждались, в частности, вопросы взаимодействия сторон в рамках двусторонних обязательств по части области борьбы с организованной преступностью, а также Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Польской стороне передана нота с копией запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности граждан Путило С. А. и Протасевича Р. Д. Эти запросы Генпрокуратура Беларуси направила в Минюст и Генпрокуратуру Польши.

Сообщается, что белорусская сторона выражает озабоченность «продолжающейся преступной деятельностью С. Путило и Р. Протасевича через созданные ими экстремистские Telegram-каналы „Нехта“ и „Нехта Live“».

Польскую сторону призвали выдать их в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности.

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17 ноября стало известно, что уголовное дело в отношении Путило и Протасевича расследуется управлением Следственного комитета по городу Минску.

Им инкриминированы преступления, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 342, ч. 1 и ч. 3 ст. 293, ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В отношении Степана Путило и Романа Протасевича в рамках белорусского уголовного дела применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в розыск.