Появились первые фотографии Kia Sportage следующего поколения

Источник материала: Onliner

Шпионские фотографы Autoevolution привезли в редакцию первые фотографии Kia Sportage 2022 модельного года. Напомним, сейчас на рынке — четвертое поколение кроссовера, и выпускается оно с 2015 года. Как раз в 2021-м его должны снять с производства. Тестовый прототип испытывают в Германии. Неудивительно, ведь Европа — важнейший рынок для этого паркетника.





Автомобиль разделит платформу с новым Hyundai Tucson, но получит абсолютно другой дизайн. Он не будет похож ни на соплатформенника, ни на предшественника. Как известно, Kia особо не стесняется экспериментировать с экстерьером своих SUV, и это хорошо: каждое новое поколение Sportage выглядит действительно новым.





Две предыдущие генерации Kia Sportage достойно показали себя на рынке, завоевав огромную армию поклонников. Новая модель тоже должна не подвести, ведь кроссоверы становятся все более популярными и, кажется, скоро, кроме SUV, вообще не останется никаких автомобильных сегментов.





За таким плотным камуфляжем разглядеть хоть какой-нибудь элемент экстерьера нового «Спорта» не представляется возможным. Вероятно, нас ждет смесь стилистики нового Kia Sorento и последних концептов Kia. В салоне корейцы наверняка используют элементы Kia K5 c 10,25-дюймовым сенсорным экраном и цифровой приборной панелью. Kia Sportage — очень важная модель для нашего рынка. По объему продаж этот кроссовер уступает только одной модели Kia — Rio.