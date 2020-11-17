Apple тестирует складной iPhone

Источник материала: Onliner

Спекуляции о том, что компания Apple вслед за Huawei и Samsung хочет выпустить собственный складной смартфон, ходят давно. В сети всплывали несколько патентов, а теперь об этом говорят инсайдеры издания Economic Daily. По их данным, несколько прототипов поступили в Apple с китайских фабрик Foxconn и New Nikko.

Сообщается, что Apple сейчас решает, какой тип матрицы (OLED или microLED) использовать в будущих девайсах такого формата. Технология microLED обещает более высокую яркость, насыщенность и энергоэффективность. Кроме экранов, тестируют и петли, шарнирные механизмы, которые будут обеспечивать гибкость.

Утверждается, что выпустить складной смартфон Apple может уже в сентябре 2022 года.