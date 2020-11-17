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Apple тестирует складной iPhone

17.11.2020 12:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Спекуляции о том, что компания Apple вслед за Huawei и Samsung хочет выпустить собственный складной смартфон, ходят давно. В сети всплывали несколько патентов, а теперь об этом говорят инсайдеры издания Economic Daily. По их данным, несколько прототипов поступили в Apple с китайских фабрик Foxconn и New Nikko.

Сообщается, что Apple сейчас решает, какой тип матрицы (OLED или microLED) использовать в будущих девайсах такого формата. Технология microLED обещает более высокую яркость, насыщенность и энергоэффективность. Кроме экранов, тестируют и петли, шарнирные механизмы, которые будут обеспечивать гибкость.

Утверждается, что выпустить складной смартфон Apple может уже в сентябре 2022 года.

Смартфон Apple iPhone 12 mini 64GB (черный)
Apple iOS, экран 5.4" OLED (1080x2340), Apple A14 Bionic, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
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Смартфоны Apple в Каталоге Onliner

 
 
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Спекуляции о том, что компания Apple вслед за Huawei и Samsung хочет выпустить собственный складной смартфон, ходят давно. В сети всплывали несколько патентов, а теперь об...
 
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