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Apple тестирует складной iPhone
Источник материала: Onliner
Спекуляции о том, что компания Apple вслед за Huawei и Samsung хочет выпустить собственный складной смартфон, ходят давно. В сети всплывали несколько патентов, а теперь об этом говорят инсайдеры издания Economic Daily. По их данным, несколько прототипов поступили в Apple с китайских фабрик Foxconn и New Nikko.
Сообщается, что Apple сейчас решает, какой тип матрицы (OLED или microLED) использовать в будущих девайсах такого формата. Технология microLED обещает более высокую яркость, насыщенность и энергоэффективность. Кроме экранов, тестируют и петли, шарнирные механизмы, которые будут обеспечивать гибкость.
Утверждается, что выпустить складной смартфон Apple может уже в сентябре 2022 года.
Apple iOS, экран 5.4" OLED (1080x2340), Apple A14 Bionic, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
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Спекуляции о том, что компания Apple вслед за Huawei и Samsung хочет выпустить собственный складной смартфон, ходят давно. В сети всплывали несколько патентов, а теперь об...
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