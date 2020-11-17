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Как разрабатывался проект закона о волонтерской деятельности – круглый стол

17.11.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

18 ноября в стране заканчивается общественное обсуждение нового для Беларуси законопроекта о волонтерской деятельности. В этот день в пресс-центре информационного агентства и радио Sputnik Беларусь в онлайн-режиме пройдет круглый стол с представителями министерства юстиции, а также общественных организаций, принявшими активное участие в подготовке законопроекта.

Как возникла идея разработки проекта закона, какие были предпосылки и обоснования; что легло в основу проекта, кто участвовал в разработке, как долго шла над ним работа; какой международный опыт регулирования волонтерской деятельности вошел в проект; что такое волонтерство по новому закону, какие у него основные определения; разграничение волонтерской и трудовой деятельности, какие предложения поступили от общественных организаций, каждый день работающих с волонтерами; поможет ли закон в работе волонтеров – на эти и другие вопросы ответят участники круглого стола:

  • начальник Главного управления нормотворческой деятельности в сфере государственного строительства министерства юстиции Республики Беларусь Анастасия ШОХАН;
  • заместитель генерального секретаря Белорусского Общества Красного Креста Романия СКОМОРОШКО;
  • директор ОБО "Белорусский детский хоспис" Анна ГОРЧАКОВА;
  • председатель МБООПЖ "ЗООшанс" Ольга КАРПОВА;
  • юрисконсульт  общественного объединения "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" Нина ГРАМЫКО;
  • ведущий специалист по защите прав ребенка МОО "SOS-детские деревни" Анна ВЫСОЦКАЯ;
  • руководитель поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергей КОВГАН.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в среду, 18 ноября, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com,

тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp). 

Павел Антонов

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
 
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В среду, 18 ноября, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет круглый стол на тему: "Общественное обсуждение законопроекта "О волонтерской...
 
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