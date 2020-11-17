Лукашенко: позиция Польши и Литвы по Беларуси может перечеркнуть многие достижения в отношения

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко напомнил, что против Беларуси снова введены санкции. Он поинтересовался, какие шаги предприняла в ответ белорусская сторона и какие дальнейшие планы в отношении Польши и Прибалтики.

Лукашенко заявил, что Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения, искренности и порядочности, заявил он сегодня на совещании по вопросам внешней политики, передает БЕЛТА .

«Печально, что некоторые наши так называемые партнеры вдруг оказались не готовы к работе в таких условиях", - сказал он.

Лукашенко пояснил, что речь идет о некоторых западных государствах, с которыми Беларусь в последние годы поступательно и настойчиво выстраивала взаимовыгодные контакты, и особенно о ближайших соседях - Польше и Литве.

"К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого", - заявил он.