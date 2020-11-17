Huawei продает бренд смартфонов Honor

Источник материала: Myfin

Фото: huawei.com

Компания приняла решение продать марку из-за серьезного давления, которому она подвергается в ряде страны Запада, пишет reform.by. Оно связано с обвинениями в сотрудничестве с китайскими спецслужбами.

Что в итоге?

Сделка должна вывести бренд из-под санкций, введенных в отношении Huawei в США.

Бренд был создан Huawei в 2013 году и специализируется на смартфонах низкого и среднего ценового сегментов. Ежегодно продается порядка 70 млн устройств данной марки.