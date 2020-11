Huawei продает бренд смартфонов Honor

Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:

Китайская компания Huawei приняла решение продать бренд смартфонов Honor. Он перейдет Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. После завершения сделки Huawei не будет владеть акциями...