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Huawei продает бренд смартфонов Honor
Источник материала: Myfin
Компания приняла решение продать марку из-за серьезного давления, которому она подвергается в ряде страны Запада, пишет reform.by. Оно связано с обвинениями в сотрудничестве с китайскими спецслужбами.
Что в итоге?
Сделка должна вывести бренд из-под санкций, введенных в отношении Huawei в США.
Бренд был создан Huawei в 2013 году и специализируется на смартфонах низкого и среднего ценового сегментов. Ежегодно продается порядка 70 млн устройств данной марки.
Источник: Myfin.by
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Китайская компания Huawei приняла решение продать бренд смартфонов Honor. Он перейдет Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. После завершения сделки Huawei не будет владеть акциями...
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