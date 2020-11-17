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Huawei продает бренд смартфонов Honor

17.11.2020 13:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: huawei.com

Компания приняла решение продать марку из-за серьезного давления, которому она подвергается в ряде страны Запада, пишет reform.by. Оно связано с обвинениями в сотрудничестве с китайскими спецслужбами.

Что в итоге?

Сделка должна вывести бренд из-под санкций, введенных в отношении Huawei в США.

Бренд был создан Huawei в 2013 году и специализируется на смартфонах низкого и среднего ценового сегментов. Ежегодно продается порядка 70 млн устройств данной марки.

Источник: Myfin.by
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Китайская компания Huawei приняла решение продать бренд смартфонов Honor. Он перейдет Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. После завершения сделки Huawei не будет владеть акциями...
 
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