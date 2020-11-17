Лукашенко лишил оппозиционных госслужащих пенсионных привилегий

Источник материала: АФН

Лукашенко своим указом лишил ежемесячного денежного содержания государственных служащих, выразивших несогласие с действиями режима.

Высокопоставленные чиновники в Беларуси вместо пенсии получают денежное содержание, которое составляет 65-75% от уровня получаемой зарплаты.

Согласно указу №414 от 16 ноября 2020 года в число госслужащих, которым положена выплата, не будут включаться, помимо преступивших закон или дискредитировавших себя на службе, лица, «лишенные классного чина, квалификационного класса, дипломатического ранга, персонального звания, воинского (специального) звания».

По сути, пенсионер лишил содержания дипломатов, которые не согласились с проводимой режимом Лукашенко политикой. Как сообщалось, дипломатического ранга были лишены Павел Латушко, Игорь Лещеня, Василий Маркович, Владимир Астапенко, Павел Пустовой.