ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минскводоканал подаст воду в Новую Боровую после проверки качества воды

17.11.2020 13:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Минскводоканал выполнил восстановительные работы на сетях водоснабжения и в соответствии с регламентами приступил к профилактическим мероприятиям перед запуском системы водоснабжения Новой Боровой в работу.

Пресс-служба предприятия не уточняет, что включают в себя «профилактические мероприятия» и сколько времени они займут.

«Водоснабжение потребителей жилого района «Новая Боровая» будет восстановлено в полном объеме после получения положительных результатов лабораторной проверки качества воды», - сказано в сообщении.

Район «Новая Боровая» уже третий день остается без воды, а сегодня появились сообщения об отключении отопления.

Накануне, Мингорисполком заявил, что Минскводоканал допускает умышленное повреждение системы водоснабжения.

«Выявлены неисправности запорной арматуры, в том числе рассматривается вариант умышленного повреждения», - говорилось в сообщении властей Минска. В общем, что власти хотели донести своим тревожным посылом «умышленное повреждение», никто так и не смог понять.

В свою очередь, Светлана Тихановская уже поддержала жителей района и охарактеризовала ситуацию как «наплевательство».

«На замену вентиля нужны лишь несколько часов, но проверка ответственных граждан стала более приоритетной, чем тысячи жителей “Новой Боровой”. Сегодня пропало даже отопление. Если кто-то делал это специально – то попытка превратить “Новую Боровую” в гетто была бы слишком мелкой и мстительной даже для них. Но и случайно допускать подобные аварии – очень показательное наплевательство на свой народ», - заявила Тихановская.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минскводоканал выполнил восстановительные работы на сетях водоснабжения и в соответствии с регламентами приступил к профилактическим мероприятиям перед...
 
Новости дня
Новости разные
 
Елена Левченко прокомментировала отключение воды у жителей Новой Боровой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика