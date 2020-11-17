Минскводоканал подаст воду в Новую Боровую после проверки качества воды

Источник материала: АФН

Минскводоканал выполнил восстановительные работы на сетях водоснабжения и в соответствии с регламентами приступил к профилактическим мероприятиям перед запуском системы водоснабжения Новой Боровой в работу.

Пресс-служба предприятия не уточняет, что включают в себя «профилактические мероприятия» и сколько времени они займут.

«Водоснабжение потребителей жилого района «Новая Боровая» будет восстановлено в полном объеме после получения положительных результатов лабораторной проверки качества воды», - сказано в сообщении.

Район «Новая Боровая» уже третий день остается без воды, а сегодня появились сообщения об отключении отопления.

Накануне, Мингорисполком заявил, что Минскводоканал допускает умышленное повреждение системы водоснабжения.

«Выявлены неисправности запорной арматуры, в том числе рассматривается вариант умышленного повреждения», - говорилось в сообщении властей Минска. В общем, что власти хотели донести своим тревожным посылом «умышленное повреждение», никто так и не смог понять.

В свою очередь, Светлана Тихановская уже поддержала жителей района и охарактеризовала ситуацию как «наплевательство».

«На замену вентиля нужны лишь несколько часов, но проверка ответственных граждан стала более приоритетной, чем тысячи жителей “Новой Боровой”. Сегодня пропало даже отопление. Если кто-то делал это специально – то попытка превратить “Новую Боровую” в гетто была бы слишком мелкой и мстительной даже для них. Но и случайно допускать подобные аварии – очень показательное наплевательство на свой народ», - заявила Тихановская.