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Цирк продолжается: генпрокуратура РБ требует от Минюста Польши заключить под стражу и выдать Степана Путило и Романа Протасевича

17.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генпрокуратура Беларуси обратилась в Минюст Польши с просьбой заключить под стражу и выдать Степана Путило и Романа Протасевича для привлечения к уголовной ответственности

Так называемые прокуроры аргументировали свое требование тем, что в Беларуси Путило и Протасевичу вменяются преступления, предусмотренные частями первой и второй статьи 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), частью первой статьи 293 (Массовые беспорядки), частью третьей статьи 130 УК (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).
 
 
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Генпрокуратура Беларуси обратилась в Минюст Польши с просьбой заключить под стражу и выдать Степана Путило и Романа Протасевича для привлечения к уголовной...
 
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