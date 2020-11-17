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Цирк продолжается: генпрокуратура РБ требует от Минюста Польши заключить под стражу и выдать Степана Путило и Романа Протасевича
Источник материала: Партизан
Генпрокуратура Беларуси обратилась в Минюст Польши с просьбой заключить под стражу и выдать Степана Путило и Романа Протасевича для привлечения к уголовной ответственности
Так называемые прокуроры аргументировали свое требование тем, что в Беларуси Путило и Протасевичу вменяются преступления, предусмотренные частями первой и второй статьи 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), частью первой статьи 293 (Массовые беспорядки), частью третьей статьи 130 УК (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).
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Цирк продолжается: генпрокуратура РБ требует от Минюста Польши заключить под стражу и выдать Степана Путило и Романа Протасевича
Генпрокуратура Беларуси обратилась в Минюст Польши с просьбой заключить под стражу и выдать Степана Путило и Романа Протасевича для привлечения к уголовной...
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