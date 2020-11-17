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"В каждом из нас живи!" Анна Шаркунова посвятила песню Роме Бондаренко

17.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Анна Шаркунова посвятила свою новую песню "Рисунки на стене" убитому Роману Бондаренко.

"В каждом из нас живи!" Анна Шаркунова посвятила песню Роме Бондаренко
"Видит небо, я  думала, что эта песня так и останется на бумаге и только в моей голове. Как же хорошо, что я могу ,"взять и передумать". 

Эта песня получилась сама собой, вдруг..... вырвалась из нас, как крик, вылилась слезами за несколько часов. От ужаса, происходящего сейчас на улицах, от этих бесконечных страшных новостей", - прокомментировала певица рождение песни "Рисунки на стене" 
 
Теги: Новости
 
 
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Анна Шаркунова посвятила свою новую песню "Рисунки на стене" убитому Роману Бондаренко.
 
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