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Звери против людей: у задержанного на протестах актера - травма позвоночника

17.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Илью Ясинского, актера Республиканского театра белорусской драматургии и исполнителя роли Вацлава Ластовского в фильме "Купала", задержали днем в воскресенье 15 ноября.



Привезли в Московское РУВД, а оттуда — в больницу, где медики диагностировали у него травму позвоночника.

Его били, рассказал Илья изданию "Наша Нива". Сначала — в микроавтобусе, затем в автозаке. На вопрос "почему именно его" ответа у него нет, предположил, что это такая "белорусская лотерея".  Из порядка 60 задержанных, которых он видел в РУВД, избитых было немного, всего несколько человек.

"У меня начала болеть поясница. Я еле ходил, милиционеры держали под руку", — восстанавливает он ход событий.

Сотрудники РУВД, по его наблюдениям, выглядели уставшими от бесконечного составления протоколов, периодически спрашивали у задержанных, когда они уже перестанут ходить.

Из РУВД в больницу скорая вместе с Ильей забрала еще одного мужчину. Их сопровождал конвой. "На каталке меня возил сотрудник РУВД", — рассказывает Илья.

Врачи диагностировали у него переломы отростков двух позвонков и оставили на 5-7 дней в больнице. Кроме того, у него гематомы на ногах.

В понедельник 16 ноября он должен был играть в спектакле РТБД "Карьера доктора Рауса". Представление прошло без него, но в театре заявили, что играют этот спектакль в поддержку своего актера.


На протестах 15 ноября в Беларуси было задержано, по данным правозащитников, более 1100 человек. 

Об избиениях в бусе рассказывали и другие задержанные в воскресенье, в частности, гендиректор московского издательства "Время"  Борис Пастернак.  В милицейском микроавтобусе на него сверху положили еще троих человек. Тем, кто был сверху, "досталось и кулаками, и дубинками".
 
 
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Илью Ясинского, актера Республиканского театра белорусской драматургии и исполнителя роли Вацлава Ластовского в фильме "Купала", задержали днем в воскресенье 15...
 
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