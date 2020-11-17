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Погода в СНГ: Беларусь и Таджикистан подготовились к холодному сезону

17.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самую холодную ночь осени пережила сегодня Москва. Температура опустилась почти до 6,5 градусов ниже ноля. Днем, по прогнозу, в российской столице будет минус три. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

Сегодня в Таджикистане средняя температура – плюс 10, передает корреспондент Зарина Абдуназарова. В республике ожидается переменная облачность, без осадков. В Душанбе вечером похолодает до минус одного, пойдет дождь со снегом. Солнце в республике выглянет только к выходным. Медики рекомендуют в этот период вместо чая заваривать травы. Это укрепляет иммунитет и предотвращает простудные заболевания.

«У нас в стране растут несколько тысяч лечебных трав. Для профилактики и лечения дыхательных путей хорошо помогают ромашка, душица, корень солодки, семена морковки, лавровый лист и многое другое. Кроме чая, эти травы можно добавлять в пищу. Сейчас важно подготовить и укрепить свой организм, чтобы потом не болеть», – указал фитотерапевт Саидшариф Шарифджонов.

В Минск сегодня пришли первые морозы, передает корреспондент Инна Согалович. Столбики термометров опустились на один градус ниже нуля. Почти по всей стране выпадет мокрый снег, а на дорогах ожидается гололед.

К зиме в белорусской столице хорошо подготовились. Стабилизационный фонд овощей и фруктов полностью сформирован. На межсезонный период в хранилища отправили 1,5 тысячи тонн картофеля, 800 тонн капусты, по 500 тонн лука, моркови и яблок, а также 250 тонн свеклы. Для каждого вида продукции в камерах поддерживают определенный режим температуры и влаги.



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Теги: Минск
 
 
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Таджикистанские медики напомнили о пользе лекарственных растений зимой, а в Беларуси подготовили стабилизационный фонд овощей и фруктов.
 
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