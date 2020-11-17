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Погода в СНГ: Беларусь и Таджикистан подготовились к холодному сезону
17.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самую холодную ночь осени пережила сегодня Москва. Температура опустилась почти до 6,5 градусов ниже ноля. Днем, по прогнозу, в российской столице будет минус три. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».
Сегодня в Таджикистане средняя температура – плюс 10, передает корреспондент Зарина Абдуназарова. В республике ожидается переменная облачность, без осадков. В Душанбе вечером похолодает до минус одного, пойдет дождь со снегом. Солнце в республике выглянет только к выходным. Медики рекомендуют в этот период вместо чая заваривать травы. Это укрепляет иммунитет и предотвращает простудные заболевания.
В Минск сегодня пришли первые морозы, передает корреспондент Инна Согалович. Столбики термометров опустились на один градус ниже нуля. Почти по всей стране выпадет мокрый снег, а на дорогах ожидается гололед.
К зиме в белорусской столице хорошо подготовились.
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