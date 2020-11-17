«Меньше вреда, чем от резиновых пуль». МВД Украины просит чаще использовать электрошокеры

Источник материала: Tut.by

Министерство внутренних дел Украины предложило Верховной Раде страны расширить основания применения полицейскими контактных и контактно-дистанционных электрошокеров. Об этом сообщает ukrmilitary.com.



Снимок носит илюстративный характер. Фото: wikimedia.org

Сейчас электрошоковые устройства полиция имеет право применять только для отражения нападения на полицейского, другого человека или объект, находящийся под охраной. Также электрошокеры можно применять, чтобы отразить нападение животного, угрожающего жизни или здоровью сотрудника полиции либо другого лица.

В МВД сочли, что перечисленные основания не полностью учитывают возможные случаи необходимости применения электрошокеров.

Так, шоковые устройства уместно применять, считают полицейские, при задержании лиц, оказывающих вооруженное сопротивление или пытающихся сбежать из-под стражи; при задержании вооруженного человека, угрожающего применением оружия и других предметов, которые могут быть опасными для жизни или здоровья полицейского или других лиц.

Сегодня для этих случаев предусмотрено только применение резиновых или иных нелетальных пуль или огнестрельного оружия. А для задержания лиц, совершивших правонарушение и оказывающих злостное неповиновение законному требованию полицейского, возможно только применение резиновых/пластиковых дубинок.

По мнению представителей МВД, применение электрошокеров позволяет эффективно нейтрализовать нарушителя, причинив ему меньший вред по сравнению со стрельбой в него резиновыми или обычными пулями.