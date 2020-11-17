Елена Левченко прокомментировала отключение воды у жителей Новой Боровой

Источник материала: Tut.by

Белорусская баскетболистка Елена Левченко прокомментировала отключение воды и отопления у жителей Новой Боровой.



Фото: Reuters

«Чем хуже „они“ делают нам, тем хуже „они“ делают себе. Давайте поможем Новой Боровой!» — написала Левченко в Instagram.

Напомним, с воскресенья в Новой Боровой нет воды. Дело в том, что кто-то, вероятно, повредил задвижку в одном из колодцев по магистрали подачи воды в район. Местные жители считают, что проблема с подачей воды и затянувшееся решение этой проблемы могут быть связаны с их активной гражданской позицией, а также с бело-красно-белой символикой, которую они вывешивают во дворах.

На протяжении всех этих дней другие люди помогают жителям Новой Боровой. Как минимум — привозят воду, приглашают помыться к себе. А сегодня в телеграме появился и чат помощи жителям Новой Боровой.

Вслед за водой сегодня в некоторых домах в Новой Боровой пропало и отопление , сообщили читатели.

К слову, после 15 суток на Окрестина Елена Левченко по приглашению коллег по Фонду спортивной солидарности выступала перед жителями района.