В Узденском районе Audi насмерть сбила пешехода

Источник материала: Tut.by

Легковушка насмерть сбила пешехода в Узденском районе, сообщает районная газета « Чырвоная зорка ».

Происшествие случилось 15 ноября, около 22.40. Предварительно установлено, что 20-летний водитель Audi ехал по трассе Минск — Микашевичи со стороны столицы и на 53-м километре дороги сбил находящегося на проезжей части 26-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где позже умер, не приходя в сознание.