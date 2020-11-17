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В Узденском районе Audi насмерть сбила пешехода

17.11.2020 13:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка насмерть сбила пешехода в Узденском районе, сообщает районная газета «Чырвоная зорка».

Происшествие случилось 15 ноября, около 22.40. Предварительно установлено, что 20-летний водитель Audi ехал по трассе Минск — Микашевичи со стороны столицы и на 53-м километре дороги сбил находящегося на проезжей части 26-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где позже умер, не приходя в сознание.

 
Теги: Минск
 
 
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Происшествие случилось 15 ноября, около 22.40, на трассе Минск - Микашевичи.
 
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