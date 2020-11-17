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Участники экскурсии на родину Костюшко, среди которых стачкомовцы «Беларуськалия», получили наказание

17.11.2020 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

41 участник экскурсии на родину Тадеуша Костюшко, среди которых бастующие работники ОАО «Беларуськалий», наказаны штрафами или арестами. Об этом сообщил телеграм-канал стачкома предприятия.

Участники экскурсии на родину Костюшко, среди которых стачкомовцы «Беларуськалия», получили наказание

Так, штрафом в 5 базовых величин (135 рублей) наказано два человека, 10 (270 рублей) — 17 человек, 20 (540 рублей) — три.

Пять суток ареста получили три человека, 7 — пять, 10 — три, 12 — пять, 15 суток — три.

Как сообщалось, в Брестской области 13 ноября было задержано 43 человека, среди которых участники стачки на «Беларуськалии». Это произошло во время автобусной экскурсионной поездки из Солигорска на родину Тадеуша Костюшко (Коссово — Меречевщина).

Вечером стачком сообщил, что в Ивацевичском РОВД находятся 43 человека — семьи с несовершеннолетними детьми, экскурсовод, водитель. Всем участникам экскурсии вменяется статья 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

По данным стачкома на 16 ноября, на «Беларуськалии» бастовало более 80 человек.

Забастовка на предприятии была объявлена 17 августа. Шахтеры потребовали признать результаты выборов президента недействительными, привлечь Александра Лукашенко и главу Центризбиркома Лидию Ермошину к ответственности за преступления против народа и фальсификацию выборов, освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными.

 
 
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41 участник экскурсии на родину Тадеуша Костюшко, среди которых бастующие работники ОАО «Беларуськалий», наказаны штрафами или арестами. Об этом сообщил...
 
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