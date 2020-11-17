Портрет Романа Бондаренко появился на ограде посольства Беларуси в Вашингтоне

У посольства Беларуси в Вашингтоне продолжаются акции солидарности со сторонниками перемен. На днях проживающие в столице США и ближайших штатах представители белорусской диаспоры собрались, чтобы почтить память жертв режима Лукашенко.





В том числе на ограде посольства Беларуси появился портрет Романа Бондаренко, скончавшегося 12 ноября после того, как был сильно избит тихарями.

«Давно пришло время положить конец кровавому террору и разоблачить всех причастных к совершению этих зверств. Критических заявлений уже недостаточно. Только международный трибунал над Лукашенко и его приспешниками и жесточайшие точечные санкции могут разорвать порочный круг безнаказанности», — заявил один из участников акций протеста, белорусско-американский активист и правозащитник Вячеслав Бортник.

















В минувшую пятницу к протесту присоединилась Ирина Красовская, вдова пропавшего в 1999 году Анатолия Красовского — известного белорусского бизнесмена и соратника Виктора Гончара.