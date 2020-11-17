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Портрет Романа Бондаренко появился на ограде посольства Беларуси в Вашингтоне

17.11.2020 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

У посольства Беларуси в Вашингтоне продолжаются акции солидарности со сторонниками перемен. На днях проживающие в столице США и ближайших штатах представители белорусской диаспоры собрались, чтобы почтить память жертв режима Лукашенко.

Портрет Романа Бондаренко появился на ограде посольства Беларуси в Вашингтоне

В том числе на ограде посольства Беларуси появился портрет Романа Бондаренко, скончавшегося 12 ноября после того, как был сильно избит тихарями.

«Давно пришло время положить конец кровавому террору и разоблачить всех причастных к совершению этих зверств. Критических заявлений уже недостаточно. Только международный трибунал над Лукашенко и его приспешниками и жесточайшие точечные санкции могут разорвать порочный круг безнаказанности», — заявил один из участников акций протеста, белорусско-американский активист и правозащитник Вячеслав Бортник.

Портрет Романа Бондаренко появился на ограде посольства Беларуси в Вашингтоне

Портрет Романа Бондаренко появился на ограде посольства Беларуси в Вашингтоне

Портрет Романа Бондаренко появился на ограде посольства Беларуси в Вашингтоне

Портрет Романа Бондаренко появился на ограде посольства Беларуси в Вашингтоне

В минувшую пятницу к протесту присоединилась Ирина Красовская, вдова пропавшего в 1999 году Анатолия Красовского — известного белорусского бизнесмена и соратника Виктора Гончара.

 
 
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У посольства Беларуси в Вашингтоне продолжаются акции солидарности со сторонниками перемен. На днях проживающие в столице США и ближайших штатах представители...
 
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