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Лукашенко лишил Латушко пенсии. Вот такая вот «вендетта»

17.11.2020 13:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Так называемый президент решил своим указом отменить пенсии для тех беларусов, кого он же лишил дипломатического ранга, сообщает Радио «Свобода». 

В Беларуси есть указ «О ежемесячном денежном содержании отдельных категорий государственных служащих». Он предусматривает, что высшим чиновникам вместо пенсии выплачивают специальные денежные пособия, которые могут составлять от 65 до 75% от заработной платы.

Раньше подобных выплат (то есть пенсий) лишилась только те госслужащие, которые арушили закон или дискредитировали себя на службе. Теперь, по решению Лукашенко, без пенсий останутся и лица «лишенные классного чина, квалификационного класса, дипломатического ранга, персонального звания, воинского (специального) звания». 

К таким на данный момент относятся Павел Латушко,  Игорь Лещеня, Василий Маркович, Владимир Остапенко, Павел Пустовой и другие экс-дипломаты, которые открыто выступили против насилия со стороны силовиков. Из-за чего и лишились дипломатического ранга, опять же по решению Лукашенко. 

 
 
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Так называемый президент решил своим указом отменить пенсии для тех беларусов, кого он же лишил дипломатического ранга, сообщает Радио «Свобода».  В Беларуси есть...
 
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