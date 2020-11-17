В городском парке появился синий бородатый гигант, лежащий на траве. Кто он?

Источник материала: Onliner

Сразу два соседних парка Стокгольма украсили две крупные арт-инсталляции работы французского художника Ксавье Вейана. Одна колоссальная человеческая фигура изображает отдыхающего на газоне синего бородача, а вторая — задумчивую женщину, вросшую в землю.

Эти две скульптуры стали крупнейшими произведениями искусства такого рода в городе. В Варберге, районе на юго-западе шведской столицы, в парке Пелусен, появился бородатый гигант длиной 19 метров. Фигура собрана из 85 бетонных блоков разной формы, покрашенных в синий цвет. Женская скульптура в соседнем парке Штракпаркен в размерах скромнее — для ее создания понадобилось всего пять блоков.





















Обе инсталляции не просто декоративные объекты из категории «художник так видит». Их, особенно бородача, можно использовать и в практических целях: в качестве скамейки для отдыха, места для работы на природе или же игрового пространства. Ну а район, в котором они расположены, получил свои дополнительные локальные достопримечательности, привлекающие общественное внимание.















