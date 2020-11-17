ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В городском парке появился синий бородатый гигант, лежащий на траве. Кто он?

17.11.2020 13:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сразу два соседних парка Стокгольма украсили две крупные арт-инсталляции работы французского художника Ксавье Вейана. Одна колоссальная человеческая фигура изображает отдыхающего на газоне синего бородача, а вторая — задумчивую женщину, вросшую в землю.

Эти две скульптуры стали крупнейшими произведениями искусства такого рода в городе. В Варберге, районе на юго-западе шведской столицы, в парке Пелусен, появился бородатый гигант длиной 19 метров. Фигура собрана из 85 бетонных блоков разной формы, покрашенных в синий цвет. Женская скульптура в соседнем парке Штракпаркен в размерах скромнее — для ее создания понадобилось всего пять блоков.

В городском парке появился синий бородатый гигант, лежащий на траве. Кто он?
В городском парке появился синий бородатый гигант, лежащий на траве. Кто он?
В городском парке появился синий бородатый гигант, лежащий на траве. Кто он?
В городском парке появился синий бородатый гигант, лежащий на траве. Кто он?
В городском парке появился синий бородатый гигант, лежащий на траве. Кто он?

Обе инсталляции не просто декоративные объекты из категории «художник так видит». Их, особенно бородача, можно использовать и в практических целях: в качестве скамейки для отдыха, места для работы на природе или же игрового пространства. Ну а район, в котором они расположены, получил свои дополнительные локальные достопримечательности, привлекающие общественное внимание.

В городском парке появился синий бородатый гигант, лежащий на траве. Кто он?
В городском парке появился синий бородатый гигант, лежащий на траве. Кто он?
В городском парке появился синий бородатый гигант, лежащий на траве. Кто он?
В городском парке появился синий бородатый гигант, лежащий на траве. Кто он?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сразу два соседних парка Стокгольма украсили две крупные арт-инсталляции работы французского художника Ксавье Вейана. Одна колоссальная человеческая фигура...
 
Новости дня
Новости разные
 
Портрет Романа Бондаренко появился на ограде посольства Беларуси в Вашингтоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика