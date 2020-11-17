Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области сообщили об аварии, которая произошла сегодня около 8:15 на 25-м километре трассы М4 (Минск — Могилев). По предварительной информации, водитель Kia, 34-летняя женщина, двигаясь со стороны Могилева в направлении Минска в первой полосе, не справилась с управлением — машину занесло, она опрокинулась.

— Водитель и женщина, находившаяся на переднем сиденье, были пристегнуты: они не пострадали. А вот другая женщина (34 года), которая находилась на заднем сиденье, пристегнута не была — она погибла на месте происшествия, — рассказали в Госавтоинспекции.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.





В ГАИ напомнили, что пристегиваться ремнями безопасности нужно всем, кто находится в автомобиле.





— К слову, при скорости 25 км/ч тело человека выбрасывается вперед с силой, в пять раз превышающей его массу. При резком торможении на скорости 50 км/ч удар по силе приравнивается к падению с 3-го этажа. Ремни спасли немало жизней, что доказано на практике, — подчеркнули в Госавтоинспекции.





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