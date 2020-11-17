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На могилевской трассе опрокинулась Kia: две женщины не пострадали, одна — погибла

17.11.2020 13:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области сообщили об аварии, которая произошла сегодня около 8:15 на 25-м километре трассы М4 (Минск — Могилев). По предварительной информации, водитель Kia, 34-летняя женщина, двигаясь со стороны Могилева в направлении Минска в первой полосе, не справилась с управлением — машину занесло, она опрокинулась.

— Водитель и женщина, находившаяся на переднем сиденье, были пристегнуты: они не пострадали. А вот другая женщина (34 года), которая находилась на заднем сиденье, пристегнута не была — она погибла на месте происшествия, — рассказали в Госавтоинспекции.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

На могилевской трассе опрокинулась Kia: две женщины не пострадали, одна — погибла

В ГАИ напомнили, что пристегиваться ремнями безопасности нужно всем, кто находится в автомобиле.

На могилевской трассе опрокинулась Kia: две женщины не пострадали, одна — погибла

— К слову, при скорости 25 км/ч тело человека выбрасывается вперед с силой, в пять раз превышающей его массу. При резком торможении на скорости 50 км/ч удар по силе приравнивается к падению с 3-го этажа. Ремни спасли немало жизней, что доказано на практике, — подчеркнули в Госавтоинспекции.

На могилевской трассе опрокинулась Kia: две женщины не пострадали, одна — погибла

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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В ГАИ Минской области сообщили об аварии, которая произошла сегодня около 8:15 на 25-м километре трассы М4 (Минск — Могилев). По предварительной информации, водитель Kia,...
 
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