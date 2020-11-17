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За сутки в Витебске в два раза увеличилось количество аварий

17.11.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 17 ноя – Sputnik. Количество аварий с материальным ущербом в Витебске увеличилось по сравнению со вчерашним днем в два раза, сообщили Sputnik в пресс-службе Управления ГАИ УВД Витебского облисполкома.

В городе на Двине идет мокрый снег, и дорожное покрытие в некоторых частях города стало очень скользким.

© Sputnik / Михаил Мокрушин
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"С утра в городе произошло 18 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, по сравнению с прошлыми сутками количество ДТП увеличилось в два раза", – сообщили в ГАИ.

Как сообщили читатели Sputnik, в 12 часов дня только на небольшом участке Московского проспекта они насчитали сразу три аварии, в одной из которых столкнулись три автомобиля.

"Машины заносит при торможении и на ходу, рулить крайне тяжело. При мне такси ехало на скорости около 30 километров в час с включенной аварийкой. Самого при повороте занесло, хорошо, что без последствий", – сообщил витебский автовладелец Алексей.

По словам автомобилиста, его знакомые, которые уже "переобулись в зимнюю резину", утверждали, что даже "на шипах" крайне тяжело ехать. Ситуация усугубляется еще и тем, что официально переходить на зимнюю резину нужно только с 1 декабря, и многие автовладельцы выехали на дороги на летних покрышках.

Как отмечается в прогнозе погоды, минусовая температура и снег продержатся в городе на Двине до вечера, завтра ожидается потепление.

В свою очередь в ГАИ отметили, что в осенний период владельцам автомобилей стоит заранее побеспокоиться о смене шин на зимние, поскольку погода в конце осени неустойчивая и снег может выпасть в любой момент. Кроме того, инспекторы подчеркнули, что в обильный снегопад нужно выбирать скоростные режимы исходя из погодных условий и состояния проезжей части, а проще говоря, лучше не торопиться.

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Теги: Витебск
 
 
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С утра в городе на Двине идет снег, как отмечают автомобилисты, даже на шипованной резине ездить крайне небезопасно.
 
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