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"Страшное состояние": смерть Джигарханяна стала ударом для его жены

17.11.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Вдова актера Армена Джигарханяна тяжело переживает смерть супруга: 77-летняя Татьяна Власова не может смириться с потерей возлюбленного.

Власова и Джигарханян поженились в 1967 году. Джигарханян усыновил сына возлюбленной - Степана и даже дал ему свою фамилию. В 2015 году супруги решили развестись, но разлад продлился недолго. Пережив семейный кризис, они сошлись и снова поженились.

© Sputnik / Владимир Вяткин
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Приемный сын Джигарханяна откровенно рассказал о последних днях отца и психологическом состоянии матери: по словам наследника, Татьяна Власова не может смириться с потерей.

Пасынок уверен, что на здоровье актера повлияла пандемия и самоизоляция: Джигарханян всегда любил подвижный образ жизни и просто не мог представить день без прогулки по Арбату. 

Для Власовой уход мужа стал настоящим ударом. По словам наследника, вдова находится в страшном состоянии, даже несмотря на поддержку сиделки и друзей.

Сам Степан уже давно живет в США и не может прилететь на похороны приемного отца из-за трудностей с документами. В настоящее время наследник решает проблемы и надеется на скорое возвращение в Россию.

Народный артист умер в минувшую субботу, 14 ноября - у Джигарханяна остановилось сердце.

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Приемный сын известного актера подробно рассказал о последних днях отчима и моральном состоянии матери.
 
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